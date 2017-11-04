破解學歷迷思 民調：75.7％民眾認為讀技職有前途

2017-11-04 11:07

〔記者林曉雲／台北報導〕黃昆輝教授教育基金會今早公布民意調查，基金會董事長黃昆輝指出，技職教育是最不受政府重視的教育，長期忽視技職教育的結果，造成技職教育和產業之間發生嚴重脫節現象，供需失調和學用落差問題嚴重，形成「青年高失業、企業高缺工」的「雙高現象」，已到了要徹底檢討、力求改革的時候。

黃昆輝表示，欣慰看到教育部今年3月公布技職教育政策綱領，要培育實作力等技職人才，可見教育部也體認到技職教育問題嚴重，宣示改革決心，但教育改革只有政府決心和勇氣並不足夠，仍需要全民共識和支持，基金會的民調呈現民眾對技職教育的真正看法，政策推動是必要條件，民眾共識支持是充分條件，75.7％的受訪民眾認為，讀技職有前途，可見民眾的想法已經有所改變。

民調小組召集人馮青皇說明，這次電訪全國有效樣本1074人，民調結果有4項重大發現，高達75.7％同意學生就讀技職院校有前途，尤其35到49歲、高中職以上及屬於管理階層的受僱者，同意比率高達8成以上；6成以上認為目前科大技院設立科系，能配合國家經濟建設與產業發展的需要；其次過半認為，就業保障是高職吸引人才的最大誘因。

對於政府推動「先就業再就學」的青年儲蓄政策，61.3％表達同意，特別是雇主同意比率達67.7％，但宜花東金馬地區受訪者不同意比率35.1％較高。此外，受訪民眾過半認為，我國就業市場已足夠重視技職證照，但這只是基本條件，75.4％受訪民眾認為工作態度與敬業精神、55.9％受訪者認為創新與學習能力更重要，顯見工作態度等軟實力頗受重視。

民調顯示，團隊合作能力、技術與實作能力、工作熱忱與職業倫理等，為技職學生需具備的能力；為使技職學生更符合產業需要，69.8％受訪者認為，應加強學生到企業界實習；77.8％同意技職學校老師應定期到產業界工作再回校教書。馮青皇表示，有優秀老師才有優秀學生，但技職教師到企業在職進修的比例不高。

台北科技大學教授張仁家分析，創造台灣經濟奇蹟主要是靠技職教育，當年台北工專學生畢業即具就業力，但為符應社會期待，技職生應有人文素養，實務實作課程時間被縮減，技職生實作力不如以往，學用落差情況亦比以往嚴重，大家認為應提供學生更多到企業實習，及教師到企業進修的機會，技職教育法第26條亦規範，教師任滿6年須到業界實習半年，但教育部未訂相關配套，他建議教育部，應審慎作細部規劃，才能落實技職教育法的立法精神。