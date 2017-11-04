編織1件自己的族服！ 台東布農青年返鄉重振部落文化

邱夢蘋（左）、邱夢馨姊妹樂在傳統文化學習，也完成刺繡課程。（記者張存薇攝）

2017-11-04 10:14

［記者張存薇／台東報導］雖然來自不同部落，但都有同樣夢想，就是「完成1件自己的族服！」台東縣海端鄉、延平鄉布農族青年陸續返鄉，也致力於傳統文化復振，在台東大學南島文化中心支持下，推動刺繡文化，今天起在東大展出「pasiskun matahis 繡在一起」東布青刺繡故事展，展現10位青年的學習成果；族人們說，接下來還要學習苧麻編織，真真正正完成1件傳統族服。

台東縣布農青年永續發展協會成立邁入第3年，理事長胡克緯說，包括海端、延平鄉布農族青年陸續返鄉，有的投身民族教育，有的擔任公務員，大家都想要「找到1條回家的路」、為部落做些什麼，重回舊址、拜訪耆老、尋找文獻…，會員們每一分努力都重新展現傳統文化。

他說，布農族的服飾圖紋多來自百步蛇菱形紋，進而演變不同樣貌，但許多家族圖紋已被慢慢淡忘，透過訪談、學習，再慢慢找回屬於自己的圖紋。

在刺繡老師胡淑玲帶領下，10位青年利用週休二日學習，完成的作品帶入深深的部落情感，有的則展現新想法，海端鄉霧鹿部落邱夢蘋、邱夢馨姊妹說，早年父母在台北打拚，外婆雖然會編織，但媽媽並沒有時間學，希望進一步學會苧麻編織，真正完成1件傳統族服，將來也要幫孩子做族服！

「pasiskun matahis 繡在一起」東布青刺繡故事展即日起至24日，在在東大南島文化中心展出，呈現布農族服飾織品，也展現「東布青」的努力與夢想。

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