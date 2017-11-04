萬人跑進太魯閣峽谷 楊俊瀚學弟妹領跑

享譽國際路跑賽事的「太魯閣峽谷馬拉松」，今早在東西橫貫公路牌樓前鳴槍起跑，共有1萬2千名選手同時跑進太魯閣峽谷。（記者王峻祺攝）

2017-11-04 09:37

［記者王峻祺／花蓮報導］享譽國際路跑賽事的「太魯閣峽谷馬拉松」，今早在東西橫貫公路牌樓前鳴槍起跑，共有1萬2千名選手同時跑進太魯閣峽谷，剛拿下今年世界大學運動會100公尺金牌選手楊俊瀚的玉東國中學弟妹們，領跑5公里迷你馬拉松，帶領所有選手一起為夢想而跑。

太魯閣峽谷馬拉松今年報名秒殺，主辦單位自逾3萬人中抽出1萬2千人參賽，總計16國選手；今年有跑者連續參加太馬14屆，也有選手跑過12個國家、地區的馬拉松，在42公里全程馬拉松中，年齡最大選手為76歲，另在21公里的半程馬拉松，也有75歲長者加入挑戰，主辦單位都為他們準備特別禮物。

台灣最速男楊俊瀚剛成為台灣26年來首位拿下世大運100公尺田徑金牌得主，目前因人在日本受訓，還遠距離錄製影片，為今早替5公里迷你馬領跑的母校玉東國中田徑隊的學弟妹們加油。

今早7時許，2500名全馬選手、5000名半馬選手及2500人的12公里小馬馬拉松，從東西橫貫公路牌樓前鳴槍起跑，萬人同時奔馳在擁有國際級壯麗景色的峽谷賽道中，相當壯觀，也吸引不少跑者停下腳步欣賞峽谷美景。

清晨氣候雖然一度飄起細雨，仍不減選手熱情，贊助冠名的雲朗觀光集團及花蓮縣政府也在新城火車站前廣場設置「原夢市集」活動，方便民眾體驗部落美食、認識傳統工藝，選手可憑號碼布免費兌換園遊券。

剛拿下今年世界大學運動會100公尺金牌選手楊俊瀚的玉東國中學弟妹們，領跑5公里迷你馬拉松，帶領所有選手一起為夢想而跑。 （記者王峻祺攝）

今早7時許，2500名全馬選手、5000名半馬選手及2500人的12公里小馬馬拉松，從東西橫貫公路牌樓前鳴槍起跑，萬人同時奔馳在擁有國際級壯麗景色的峽谷賽道中，相當壯觀。（記者王峻祺攝）

清晨氣候雖然一度飄起細雨，仍不減選手熱情。（記者王峻祺攝）