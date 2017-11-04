北部、東半部持續降雨 今晚至明清晨最冷

今天受到東北季風影響，北部及東半部雨勢明顯。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-11-04 06:39

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天受到東北季風影響，北部及東半部雨勢明顯，可能要到下午之後才會趨緩，其他地區則是相對穩定。

氣象局表示，今天北部地區及宜花有持續性降雨，要到下半天才會緩和下來，其他地區大致穩定。海面的風浪隨著東北風增強，也會逐漸增大，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區及鄰近海域易有9至11級強陣風，台灣海峽甚至有12級強陣風，沿海會有較大風浪。

溫度方面，北台灣天氣濕涼，其他地區早晚也會比較涼，各地的低溫約18到21度間，預計今晚至週日清晨將是最低溫出現的時間。今天北台灣高溫只有21至24度，中南部高溫則是在28至30度。

第23號颱風丹瑞目前位在南海，上午增強為中度颱風，距離鵝鑾鼻西南方約1420公里左右，未來將朝向中南半島方向前進，對台灣不會有直接影響，明天中心將登陸中南半島。

今天中部以北及金馬為橘色提醒，北部受境外污染物影響局部達紅色警示；雲嘉南及高屏為紅色警示，指標污染物為PM2.5及PM10；雲嘉南及花東局部有揚塵。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 18 ~ 21 22 ~ 25 25 ~ 32 21 ~ 23

氣象局發布陸上強風特報。（圖取自氣象局）

今天各地天氣概況。（圖取自氣象局）

今天各地紫外線狀況。（圖取自氣象局）