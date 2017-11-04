11/04 各報重點新聞一覽

2017-11-04 06:30

自由時報

產創條例三讀// 天使投資 最高抵減300萬所得

立法院昨三讀通過「產業創新條例修正案」，提供「天使投資人」租稅優惠，每年最高可自個人所得額中減除三百萬元，以鼓勵新創產業；此外，工業用地若閒置逾三年未開發、公告兩年未處理，政府可先罰土地公告現值的十％，再強制拍賣。

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豬眼角膜 移植人體有望

豬的眼角膜移植人體可望有新進展！設於南科的亞果生醫公司研究發現，豬的眼角膜組織和人眼組織結構一樣，且無排斥反應，繼去年成功移植豬的眼角膜至吉娃娃小狗而創全球首例後，亞果昨日與澳洲生醫公司簽約技轉，目標明年將於台、澳、紐同步進行人體臨床試驗，若測試成功將是等待角膜移植患者的一大福音。

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打破重北輕南 86高階警職異動

警政署長陳家欽今年九月二十一日上任以來，首波操盤的大幅度高階警職人事異動，昨天公布八十六人異動名單，其中台北市警萬華分局長陳文智，須為執行世大運開幕維安任務發生的疏失負起責任，從原本首都甲區分局長改調為警政署內勤科長。

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蘋果日報

iPhoneX 狂賣5萬支

備受矚目的蘋果10周年紀念機iPhone X昨全球開賣，國內電信業者和經銷商也同步首賣，各實體門市備貨幾乎完售，估全台昨賣出逾5萬支，突破歷年銷售紀錄，以熱門256GB空機價約4萬元計算，首賣業績至少20億元。北市在中華電門市搶到頭香的鄭先生自稱非果粉，蹺課4天、排隊近90小時獲「買1送1」2支iX要送爸媽當聖誕禮物；彰化更有醫院豪氣花164萬元買42支iX送院內醫師。

簡太郎自爆 收到慶富傳真信才介入

行政院前天公布獵雷艦專案調查報告，指得標慶富造船為獲銀行貸款，前年曾向當時執政的馬政府總統府陳情，府函轉政院，政院秘書長簡太郎主持2場會議，邀銀行出席，遭質疑是施壓貸款。簡昨發聲明強調，他當時沒看到府轉來的陳情信函，也沒接到任何高層指示，哪來施壓？是因慶富傳真向他陳情而找銀行開會。但政院官員批胡扯，怎可能沒看過密件就召集會議！

聯合報

川普未到 安倍先送57億日圓大禮

美國總統川普展開亞洲行，首站訪問日本，日方高規格款待。日本首相安倍晉三昨天宣布出資五千萬美元（約五十七億日圓）支持美國第一千金伊凡卡的基金會，晚間並破格宴請伊凡卡。為預防恐怖攻擊，日本出動逾兩萬名警力，是廿年來最大規模、動用最多人力維安。

農保稽查 揪萬名假農民 國庫省下15億

國內農業人口不斷萎縮，但投保農保的人數卻破百萬，當中不乏假農民投保，藉此領取各種給付及老農津貼，長期侵蝕國庫。農委會首度與健保署合作，今年開始利用健保大數據勾稽，到九月為止，具有農保資格者有一一九點四萬人，但利用健保資料稽核發現，有一萬多人資格不符，健保登記非從事農業，包括代書、會計師、藥劑師等，將要求關係人說明，一旦無法合理解釋，將立即註銷其農保資格。

中國時報

柯P認同 明年先赴深圳考察

新北市長朱立倫研議成立「新北市駐北京辦事處」或「新北市駐港澳辦事處」協助在陸台商與學生事宜，遭陸委會打臉「不宜由地方政府片面處理」；朱立倫3日表示，基於為人民服務角度，可在符合《兩岸人民關係條例》規範的前提下討論，而非從政治的角度考量，陸委會不必直接否定。

賴吳十指緊扣 互搭舞台

行政院長賴清德昨拜會國民黨主席吳敦義，「賴吳會」歷時75分鐘，氣氛融洽。賴會後表示，吳提出包括兩岸應維持和平穩定等4項建議，行政院將推動落實，希望國家持續進步；吳則說，賴期盼國民黨團支持107年總預算案，將盡最大可能協助。