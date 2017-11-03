「校長亂動石碑就走了」 台南校園百年不可思議

地方希望將這座石碑提報為歷史文化資產，並恢復原貌。（記者黃文瑜攝）

2017-11-03 22:01

〔記者黃文瑜／台南報導〕「校長亂動石碑就出車禍走了…」。校園禁地裡總有許多神秘傳說，新化國小傳校內樹林裡的石碑也有諸多禁忌，經過地方文史工作者，在台日兩地考證、研究下，才發現是畢業校友於建校20週年（1918年）送給母校的回饋禮，紀念對學校有重要貢獻的師長，但歷經歲月摧殘，石碑已破舊不堪，希望在學校120年校慶之際，能受到教育局及文化局重視，提報歷史文化資產，並恢復原貌。

這座石碑在新化國小的操場邊，旁邊長滿樹木，還有傳說中容易聚陰的老榕樹又緊臨嘉南大圳，一直以來在學生間都謠傳，是墓碑、還有某任校長亂動石碑出車禍，學生逃學去嘉南大圳被抓交替、甚至把「芝山岩」所紀念，被土匪殺害的6位日本籍小學老師的故事，都搬到學校內神秘的石碑上。

新化文史工作者康文榮多年前從已故校長林榮矜家族（日治時期新化公學校第十三屆校友）及台師大教授蔡錦堂（光復後第二十屆校友）取得3張日治時期校園寫真，才發現他以前就讀新化國小時的校舍後方，被大家認為校園禁地的石碑，竟是以前學長姊畢業時或重大活動必拍照的校園景點。後來文史工作者蔡宗霖又找到1922年「臺灣日日新報」的報導，證實這座紀念碑是建校20週年時校友捐錢，1922年建造完成的感恩紀念碑。

康文榮說，紀念碑正面中間雕刻新化公學校第二任校長酒井達，任期長達9年，是新化國小任期最久的校長，第五任校長小田平六，任內治校有功，深愛民眾愛戴，離職送別會盛況還登上「臺灣日日新報」，左邊雕刻本地漢學老師林登庸，是前清秀才，右邊雕刻第一位日籍老師大井恆吉。

如今這座石碑已破損，公所及文史工作者和校方都希望將這座近百年，具有文化及教育義意的石碑，提報為歷史文化資產，「幫石碑洗清污名」。文化局表示，因歷史文化資產，不只要年代久遠，還需評估其文化及歷史價值，仍待專業評估，才能設立為歷史文化資產。