旅館業者挺新南向 專設菲律賓大學招待所

2017-11-03 22:12

〔記者洪定宏／高雄報導〕蔡政府力推新南向政策，獲得高雄旅館業支持！擁有18家旅館的康橋連鎖旅館，去年底闢建「國立菲律賓大學康橋招待所」，8間客房已接待約100位到高雄參訪或進修的菲律賓學者，為台菲交流立下標竿。

康橋連鎖旅館從高雄發跡，並搶進台南、彰化、台東及花蓮，客房數近2000間，每年接待約100萬人次國內外旅客，於3年前開始跟高雄學術界合作，積極參與台菲的高等教育交流。

管理處長陳培銘說，以高雄市空中大學前校長吳英明、樹德科技大學前校長朱元祥為主的高雄市東南亞教育交流協會，串連11所南台灣公私立大學，與擁有8所分校、7萬名學生、100多年歷史的國立菲律賓大學，成立「台菲學術媒合網絡平台」，為新南向政策奠立根基。

由於雙方交流日益頻繁，在董事長陳保成支持下，身為協會常務理事的陳培銘，不僅將康橋七賢館打造為「國立菲律賓大學高屏聯誼中心」，更於去年12月，在員工宿舍3樓闢建「國立菲律賓大學康橋招待所」，8間客房象徵菲大的8所分校，更以菲方贈送的前菲大空中大學校長畫作等等紀念品當裝潢素材，讓到訪學者賓至如歸。

陳培銘說，菲律賓人口已經超過1億，在總統杜特蒂全面掃毒下，治安愈趨穩定，吸引外國企業進駐，觀光旅遊業蓬勃發展，經濟發展逐漸從谷底翻身，高雄有必要儘速搶灘，特別是安排尚未取得博士學位的教師到高雄進修，高雄也能藉此機會發展全英語教學。