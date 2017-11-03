豬角膜可移植人眼？人體臨床實驗申請中

2017-11-03 21:57

〔記者黃文瑜／台南報導〕眼睛是靈魂之窗，若是眼角膜受傷或感染容易造成失明，但是角膜捐贈風氣不盛，加上容易引起排斥反應，因此多數受贈者必須吃一輩子抗排斥藥物，亞果生醫研究發現豬的角膜組織和人眼的組織結構完全一樣，並且沒有排斥反應，目前已成功移植吉娃娃的角膜，昨日也與澳洲生醫公司簽約授權，若通過衛福部申請，預計明年台、澳洲將同步進行人體臨床試驗，若測試成功將是等待角膜移植患者的一大福音。

高雄榮總台南分院眼科部醫師李尹暘表示，眼角膜的功用主要為光線折射，若是產生病變就會造成視力模糊、畏光等症狀，嚴重者甚至可能失明，出現角膜嚴重結疤就必需進行角膜移植手術，才能恢復視力。李尹暘說，全台各地都有眼庫且是全球流通，但一般患者至少都要等待1至2年，也不一定能排到角膜。

李尹暘表示，國內目前治療角膜移植還是以人體角膜為主，國外有暫時性的角膜，用來保護眼睛，但無實際作用，最後還是得換上人體角膜，人工角膜目前有研究用魚鱗、豬皮，不過都仍屬於研究階段，實際還沒有用於臨床上。

亞果生醫執行長謝達仁表示，2到3年前因發現豬的眼球顆粒大小與人眼非常接近，且眼角膜組織結構完全一樣，將豬的眼角膜細胞、脂肪、雜質透過超臨界二氧化碳流體清除乾淨，保留完整膠原蛋白支架結構，，在許多動物身上測試也都沒有排斥反應，去年9月還成功將角膜移植到吉娃娃身上，目前正向衛福部申請人體臨床試驗，預計明年起在台大、成大、榮總、三總進行20例臨床試驗，只要達到100%成功，2年後就可正式做為角膜移植的材料，將可解決「角膜荒」。

澳洲生醫廠（OBM）也是眼科藥物開發大廠，因此向亞果簽約取得澳大利亞及紐西蘭授權，明年起台、澳將共同進行人體試驗。