朝聖威士忌達人的愛店 品酩好酒去

威士忌已不侷限年齡、性別，任何人都能享受威士忌獨特的風味。

2017-11-04 07:30

〔記者簡亭宇／台北報導〕酒界常言，懂得喝威士忌的人，才懂得享受人生，當品嚐高級烈酒的門檻已相對親民時，懂得選購、品嚐威士忌就是一件重要的事。

擔任各大知名威士忌品牌特約專任或客座講師的Calvin說：「全球出產威士忌的產區大致分為：蘇格蘭、日本、美國、加拿大、愛爾蘭，及其他新興國家，如台灣、印度等，以台灣消費者容易購買的酒來說，除了本地產威士忌外，蘇格蘭、日本、美國的酒最容易買到。」而不同國家製作的威士忌風味主要因熟成的木桶有所不同，如擅長水果酒的台灣則在威士忌熟成後期，倒入釀過水果酒的木桶，熟成出屬於在地獨有的風味。

無論是品酩哪一種風味，喝法大致可分成不加冰塊的「純飲」、加冰的「On the Rock」、混合固定比例的水和冰塊的「Mizuwari（水割）」與混合蘇打水的「Highball」4種，其中「純飲」為達人Andrew最推薦的喝法，因為可以完整感受酒的香氣，另外Calvin也分享他的「聞香」秘訣：「將酒液倒一點在手掌心後雙手摩擦，可以聞到威士忌的風味特色。」

達人另外也不藏私的推薦了個人喜愛的台北威士忌酒吧，一是在繁華信義區，同時擁有上千種酒款與美食的小後苑，另一個則是有「威士忌圖書館」之稱，能以較親民的價格喝到多種酒款的The Malt，2間都是威士忌酒迷值得朝聖的好店，不妨跟著達人的腳步一起去品酩威士忌吧！

小後苑：（02）2722-0353，台北市信義區松壽路9號3樓（新光三越台北信義新天地A9館）

The Malt：（02）2707-7169，台北市大安區大安路二段49號

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