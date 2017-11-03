全台高職首座！東水打造船艙模擬工廠 教長來試俥

東港海事水產高級職業學校的船舶機艙模擬工廠揭牌，教育部長潘文忠親自試俥。（記者陳彥廷攝）

2017-11-03 21:01

〔記者陳彥廷／屏東報導〕東港海事水產高級職業學校（東水）輪機科近5年連年招滿，校方進一步充實實習空間，斥資超過800萬元，打造全台高職首座船舶機艙工廠，今天揭幕，教育部長潘文忠則成了試俥的「大管輪」。校長黃再鴻說，未來願景就是要打造「VR實境！」，讓模擬更真實。

東水從前校長林宜賢開始，就四處尋覓船隻，讓真實引擎入校，今天2具1100匹馬力的柴油引擎在學生檢校、送油後，高喊「催俥」，潘文忠親自「下海」試俥運轉，就算已開窗通風，仍感受現場嘈雜聲、柴油味及高溫，可想見密閉船艙的緊迫及辛苦。

「會不會真的開走！」感受到柴油渦輪威力的潘文忠打趣地說，自己今年到校，2具引擎都未裝舵，現在有舵，學生學習更有方向，而這樣的環境是海事學習的重要設施，若國內6家航運界重要企業，參與產學合作，大大鼓勵有興趣從業海事學子，從基層培育「3+4」（高中、大學）產學合作，都是就業保證，符合再升學的最好路徑，感謝海巡、校方和企業培育海事人才的合作，讓學生在上船前就有最好的實習環境。

校長黃再鴻也說，感謝海巡署將退役緝私艇捐贈給校方，從解送到校園安裝，經由教育部補助，斥資超過800萬元，是全台高職首間船舶的機艙模擬工廠。不過，這艘「船」一開始只能前進後退，方向舵是「象徵性」的，不能左右轉，但身為海洋國家，怎麼可以沒有模擬工廠，現在已安裝上方向舵，遠景則是裝設VR。

黃再鴻也感謝前校長林宜賢的規劃，率隊到海科大親身體驗大型船隻的引擎，未來將再花費300餘萬元增設更符合實況的設備，模擬到連內行人都以為是在海上的真實感。

「真的船艙更熱更吵！」金手獎第一名的吳旭珉說，和真船相較，還原度已相當高。輪機科主任楊承哲說，這艘船約30噸，原本最高速可跑到45節（時速45浬），現在有了工廠，學生從只能拆解內燃機了解構造，但現在能在真的有船艙內操作的感覺，下一階段將裝設油水分離機、送氣機等，儘量和實務一致。

到場的船運業者則讚賞地直說，這已經相當擬真，有了這個工廠，就像學生在學校內的職訓局，培訓就業能力，學生、學校及業者堪稱三贏。