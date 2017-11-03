機器人也要拚長照 召募百人「教它說台語」

成功大學資工系教授梁勝富與盧文祥今天帶著機器人走進社區，聽取老人的需求。（記者邱灝唐攝）

2017-11-03 20:36

〔記者邱灝唐／台南報導〕智慧型機器人應用領域越來越廣泛，現在也投入長照領域，不過，一般機器人都是用中文溝通，對於習慣說台語的長者有些不便。為此，成功大學資工系教授梁勝富與盧文祥著手研發，要讓機器人說台語「嘛ㄟ通」！

為了增加機器人台與聽與說的能力，這個計畫將募集100人各錄1小時的日常生活對話，用來擴充語料庫，先從最基本的吃飯和上廁所開始，再到比較複雜的長語句。

梁勝富說，等到機器人有了初步的聽說能力之後，進駐日照中心或關懷據點等地方，就可直接與長者對話，再透過雲端技術繼續擴充語料庫。簡而言之，就是培養一名幼童學習說話，未來不僅能陪伴長輩聊天，更可以當翻譯，成為看護與被照護者的語言橋梁！

至於完成的時間點，梁勝富說，希望一年內可以成功。

除了在大學內埋首研發，梁勝富與盧文祥今天更走進社區，到台南市安南區南興里聽取老人的需求，機器人跳舞、翻跟斗的樣子也讓里民們哈哈大笑。

不過，盧文祥認為，智慧型機器人只有娛樂功能還不夠，他說，未來希望能包辦食衣住行各方面的需求，目前也有線上訂便當或購物的功能，只是鄉下的物流是個障礙，之後也會採取異業結盟、青年創業的方式解決，改善長者的生活。