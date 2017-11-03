PTT修復 鄉民急「返鄉」一度塞爆

2017-11-03 20:28

〔記者吳柏緯／台北報導〕全台最大的社群平台「台大批踢踢實業坊（PTT）」在10月29日晚間，因主機的3顆硬碟損壞而無預警當機，在經歷了官方人員5天不眠不休的搶修後，終於在今天上午恢復正常運作，不少鄉民開心表示「終於可以發廢文了！」不過由於鄉民們「返鄉心切」，因此重新開機時一度流量過載、無法登入。

PTT從10月29日晚間開始無法連線，官方臉書專頁隨後說明，當機原因是磁碟陣列損毀，需重新設定。對許多鄉民而言，PTT已成為生活中不可或缺的一部分，當機之後，不少鄉民表示感到焦慮、不安，上班、上課時精神難以集中，甚至直呼世界末日來臨。更有鄉民身陷「戒斷症候群」，不時連上PTT，確認恢復情況。

資深鄉民陳小姐坦言，自己是一個重度使用者，非常依賴PTT獲取各項資訊，若發生一些新聞事件，也會想上PTT和其他鄉民討論，因此PTT當機後，甚至覺得與社會脫節。她笑說，今天得知修復的消息後，整個人都神清氣爽、精神飽滿，和同事間又有更多話可以聊，覺得世界一切都很美好。

修復的消息傳出後，不少鄉民歸心似箭，PTT的系統一度超載無法登入，所幸後來狀況順利排除。而不少鄉民上站後第一件事，直奔熱門看板「八卦版」搶發開機頭香文。

PTT當機後，站方原先計畫，將分三天逐步修復3顆損壞的硬碟，不過由於情況比想像中嚴重，因此修復日延後到今天。鄉民也將稱這段沒有PTT的日子稱為「台灣網路史上最黑暗的五天」。