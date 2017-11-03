成大參與史上最難太空維修任務！ 助NASA探測器更新升級

成功大學與漢翔公司進行產學合作，成功製造出符合NASA設計要求的太空探測器需要的散熱器。前排右一為成功大學校長蘇慧貞。（圖擷自成功大學網站）

2017-11-03 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕升級太空探測器AMS-02的獨特散熱系統，被美國太空總署（NASA）認為是有始以來最困難的太空維修任務。但成功大學與漢翔公司進行產學合作，成功製造出符合NASA設計要求的太空探測器需要的散熱器，並於今（3）日下午在台中漢翔公司舉行「阿爾法磁譜儀升級軌跡散熱系統之散熱器飛行件交運典禮」。

成功大學與漢翔公司產學合作，升級太空探測器AMS-02的獨特散熱系統，成功製造出符合NASA要求的散熱器，之後散熱器的飛行件將運送到德國及義大利進行測試及組裝，待測試完成後將飛上太空，安裝在國際太空站的AMS-02探測器上，讓AMS實驗可以持續運行至2024～2028年，並收集更多宇宙射線，來解開宇宙大爆炸的奧秘。

由諾貝爾獎得主丁肇中院士所主導的國際合作高能物理實驗─阿爾法磁譜儀（Alpha Magnetic Spectrometer，AMS）是一個包括16個國家、60個大學及研究所，超過600位科學家所組成國際研究團隊；台灣目前有成功大學、中央大學、中科院及中研院參與這個研究計劃。

AMS實驗受到美國能源部（Department of Energy）、美國航空太空總署（NASA）以及歐洲粒子物理研究中心（CERN）的大力支持。AMS實驗主要在量測太空中的高能量粒子及宇宙射線中的各種成份，試圖解答宇宙起源的奧秘。

AMS-02探測器於2011年安裝在國際太空站上，經過6年運行後極需更新升級，由於在太空中替換設備十分困難，因此，AMS團隊決定製作一個新型的外接散熱系統UTTPS，並將它外加上去。此一跨國合作的升級計畫，主要由台灣、美國、中國、德國、義大利團隊所負責，被NASA認為是比1994年維修哈伯太空望遠鏡還要困難及具挑戰性的任務。

在UTTPS系統升級計畫中，成大與漢翔負責最重要的散熱器（radiator）部分，台灣團隊包括成大、漢翔、中研院、中科院在其中扮演關鍵角色，而成大負責計劃統合，掌控生產流程，協調設計與製造雙方，提出可行方案。成大因此有機會在NASA高階負責人面前報告，讓他們了解到台灣在太空產業上的能力與能量。