PTT為何不上雲端還在換硬碟？前Google工程師解釋原因

2017-11-04 00:23

〔即時新聞／綜合報導〕全台最大的社群平台「台大批踢踢實業坊（PTT）」近日無預警當機，引發大批鄉民躁動，部分網友更疑問，為什麼PTT這麼落後還在換硬碟換機器、就是不上雲端？不過曾在Google擔任軟體工程師的程世嘉指出，其實答案是因為不能圖利廠商。

據《數位時代》報導，針對PTT為什麼到現在還這麼落後，還在換硬碟換機器、就是不上雲端？程世嘉表示，如果PTT要放雲端，那應該要放在哪一家的雲端？Google Cloud？ AWS？Azure？不管放哪一家，都會被質疑是圖利哪一家廠商。他認為PTT就是一個台灣政府的縮影，跟政府組織有同樣的結構性問題。

這些問題包含，為避免被貼上「圖利」廠商的標籤，標案就是永遠都是最低標、最沒錢賺標，才能證明沒有圖利廠商，補助案也是一樣，因為怕圖利廠商，所以一筆10億元的預算一定要用1000家公司每個人分個100萬元這種思維去分配才行，但「這樣子產業會發展得起來才有鬼！」程世嘉指出，他曾建議政府要把補助回歸到與民間合作投資，回歸到小政府，但如今看來事情還是沒有往這個方向推展。

程世嘉表示，之所以PTT會一直不斷地掛掉、必須不斷地抽插硬碟，是因為抽插硬碟就是最低標，沒有廠商被圖利！