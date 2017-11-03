全國水產學校技藝競賽 地主東水輪機科奪佳績

吳旭珉（右）和吳宗晉分獲船舶機電職類和水產養殖職類的金手獎第一名。（記者陳彥廷攝）

2017-11-03 20:27

〔記者陳彥廷／屏東報導〕全國海事高職的菁英本週參加位於東港海事水產職業學校（簡稱東水）舉辦的技藝競賽（簡稱金手獎），教育部長潘文忠今天頒獎，地主東水的輪機科本屆大放異采，摘下金手獎1、4、5名，捍衛主場。

國內目前僅有6間海事職業學校有輪機科，人力珍貴，是國內少見資方已出高薪還缺人且搶手的勞方，東水指出，輪機科到海運行商工作後，不論高中或大學畢業，若取得乙級船員證月薪至少7萬5千元以上，取得管輪的4項認證月薪更從10萬元起跳。

全國10所高中職海事水產群156位選手，經過比拼後，35位學生獲金手獎殊榮，未來可直接免試保送國立科技大學，潘文忠今天到東水頒獎，地主東水在船舶機電組競賽奪近年最佳成績，9人獲獎還囊括第1、4、5名「金手獎」，第1名吳旭珉是在地東港人，想保送國立海洋大學，未來要上船當管輪。

「因為環遊世界的夢想驅使！」，吳旭珉說，填高中時就已決定要上船環遊世界，雖然實習時發現船艙環境確實不佳，但他仍堅持自己環遊世界的夢想，而比賽時，能不能獲獎已不在他思考範圍內，他只想藉此磨練專精所學，也感謝家人支持他從事自己的夢想。

東水水產養殖科也在睽違逾10年後再奪水產養殖組第1名，吳宗晉為一圓「水族夢」還得天天從高雄通學東港，他說，比賽時帶著「一定要拿冠軍」的企圖心出征，未來也想就讀海大的水產養殖系，讓水中美景如小丑魚、多麗魚等倘佯身旁，拿下金手獎讓他大受激勵。

潘文忠表示，本屆技藝競賽相當激烈，尤其水產食品組，最後決定由3校選手並列金手獎第1名。近幾年海員因為「薪情好」，透過產攜專班或產學合作，所學務實致用，如東水的「模擬船艙工廠」在產學之間就足具代表性，也感謝海運行商提供產學合作機會，他並指出，若學生在升科大、大學前，想更清楚了解未來趨勢，可參與教育部青年就業儲蓄帳戶專案，先就業探索方向後再就學，讓學、用間緊密相連。

東水校方指出，輪機科自105學年度辦理產學攜手合作專班，與國立高雄海洋技科大學輪機工程系及中鋼運通、萬海航運、新興航運、裕民航運、中國航運、台塑海運合作產學專班，更與陽明海運簽訂就業導向專班，培養本土基礎海勤人才。

東水說，水產食品科配合地方產業強化加工的特色課程，水產養殖科推展教育、培育、復育與繁殖的永續海洋漁業，航運管理科培育營運行銷數位化基礎人才，電子科培養軟硬體基礎操作技術能力，家政科培養具備全方位生活新科技能力。