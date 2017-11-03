台積電南科設3奈米廠 南市規劃再生水支援

2017-11-03 19:59

〔記者蔡文居／台南報導〕台積電將在南科設3奈米廠，今天在市政總質詢中，引起議員關切，市議員唐碧娥詢問代理市長李孟諺，針對台積電新設廠，市府準備好了嗎？李孟諺則回應說，市府過去一直都積極協助，並協調水利會，協助用水支援與水價問題，市府也積極協助提供再生水，包括永康、安平水資源回收中心的再生水，都是未來可以用來支援南科的用水。

李孟諺表示，台積電3奈米與5奈米廠預計投資約1兆1000億，並增加1萬1000個員工。此外根據統計，若南科增加1個就業機會，即能帶動外圍約8個就業機會，未來完工後，台南在台積電世界半導體的產值將占近7成，台南將是世界半導體的生產重鎮。

李孟諺表示，台積電已在台南設置許多廠房，5奈米廠更已經開始動工，相關局處過去一直都積極協助。有關用水、用地及用電等相關問題，市府已組成專案小組與南科管理局密切溝通，並就地方政府角度，了解需要協助的部份，積極協助解決問題，除永康水資源回收中心外，包括安平水資源回收中心的再生水也將支援南科的用水；土地的部分，市府目前正協調提供合宜土地，解決土地問題；用電的部分較屬中央權責，但有關挖路許可、行政配合與地方政府可以協助的地方，市府都會全力協助。

此外，市府過去幾年積極推動綠能發電，6年多來，太陽光電同意備案件數達4000件，年發電量超過4.06億度，為1.5座曾文水庫之發電量，目前更正在推動許多大型太陽能計畫，這些都是綠能發電，將有助於解決缺電問題。