天天吃好料》西螺黑豆藥膳排骨 天冷補身正當時

價格相當親民的藥膳排骨。（記者廖淑玲攝）

2017-11-08 08:48

〔記者廖淑玲／雲林報導〕在西螺源成路賣藥膳排骨的歐素娥、許銘得母子，不惜成本用現宰羊大骨熬湯四個多小時，再加上有機契作黑豆作食材，還有自家栽種自製偏方的辣椒醬，連地瓜葉都是自家栽種，隨著天氣轉冷，吃上一碗黑豆藥膳排骨正當時，提供老饕好味道。

歐素娥、許銘得母子，面對食安及消費者養生概念，不惜利用有機黑豆作為食材推出藥膳排骨，黑豆都是在地生產且就在店裡現炒現煮，既新鮮又美味，還能祛除羊臊味，一推出就大受歡迎，再搭配他們自家栽種、自製的新鮮辣椒醬，成為小吃攤的招牌。

歐素娥說，兒子許銘得平日都是利用工作之餘才能在店裡幫忙，目前因為請「育嬰假」所以能夠全天候顧店又顧小孩，「一兼二顧」成為她最得力的助手。

原來是家庭主婦的她很喜歡烹飪，經常會到處學煮各式料理，不曾是農會家政班的班員，為了開店，還到職訓局參加養生輕食班的課程，才會學到用黑豆加入藥膳排骨，既能消除羊肉的腥羶味，也讓湯頭更滋補，很適合寒冷的天候食用。

倒是歐素娥最期待兒子能接手，讓獨家相傳的藥膳排骨能夠繼續傳承，請育嬰假的許銘得說，看著母親開店做生意真的很辛苦，從凌晨就要備料，還要到肉品市場批貨，尤其他們用的都是國產羊肉，而且豬肉排骨也都是新鮮現宰，已在認真考慮回家接手。

經常前往該店光顧的廖見前說，這家藥膳排骨口味道地又真材實料，尤其利用黑豆作為食材，更有滋補功能，加上價錢相當親民，許多害怕吃到羊肉腥羶味的消費者也敢吃，每到用餐時間都是座無虛席，滿足許多人的胃口，是在地人相當推荐的料理。

廖見前開玩笑地說，有時一天三餐都在這家店解決，因為他們也有賣魯肉飯、乾麵，再搭配上一碗藥膳排骨，就是人間美味，家人不知道要吃什麼時，他就會來光顧，再帶回家和家人一起分享。

由於許銘得母子都是在店裡現炒黑豆，香味也能吸引顧客上門，住在崙背的林柏伸也幾乎天天光顧，他說，這家的湯汁味美又實在，老板娘又很親切，所以當司機的他，只要經過西螺就會彎進來吃上一碗。

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