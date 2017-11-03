天涼好吃雞！竹縣養雞協會推雞肉鬆、紅糟雞料理

油雞也是很受國人歡迎的雞肉料理。（記者黃美珠攝）

2017-11-03 18:50

［記者黃美珠／新豐報導］入秋以後天氣一天比一天涼，新竹縣養雞協會看準雞肉年度最大熱銷旺季來到，今天推出雞肉鬆、燻雞、紅糟雞等各式生鮮雞肉料理，還找來縣長邱鏡淳幫忙掛保證，要搶攻今年冬日趨寒「好食」的「南八萬（NO.1）」，希望國人想煮火鍋、喝雞湯、吃燒酒雞，第1個就想到該協會會員所提供的優質白肉雞。

新竹縣養雞協會理事長盧雲添直言，雞肉是國人很主要的肉類蛋白質來源，但很多人擔心養雞戶添加了生長激素，又擔心吃到禽流感病死雞。他從以下的觀點跟大家推薦，越是有這樣擔心的人，越可以放心選購新竹縣所生產的白肉雞。

盧雲添自身的養雞場規模就是10萬隻，大概的「經濟週期」是9週1個生產循環。也就是：小雞孵化後他一舉買入10萬隻，飼養到每隻重約1.8公斤到2.1公斤，不會因為肉質開始老化而被扣錢的「最經濟」體重後，整批賣給契作、專門轉賣雞隻屠體的業者，再由業者賣給更下游的餐飲業，這樣前後為時大約是9週，1年下來可以飼養6批。

他說，新竹縣目前共142場養雞場，規模從不到2萬隻到30萬隻不等，其中有126個是協會會員，全縣最大的在養數可達165萬隻，是台灣北區最大的雞肉供應源。

在國人非常注重食安的現在，包含坊間跨國連鎖的速食店在內，下游餐飲業者為了自家的商譽，跟專賣屠體的業者簽約時，除了會盡量選擇有配合政府做4章1Q的，還會特別要求這些業者選用的雞隻必須通過藥檢。

盧雲添說，因為前述消費市場的自控機制，他們養雞戶在飼養時，近年也都朝以生菌或是酵素取代抗生素來努力。

而跟他們買雞的業者，還會另以：只要飼養雞隻在2週齡、4週齡、以及出售前檢驗紅黴素等5種抗生素都呈現「未檢出」，每隻雞價就多5毛錢，藉此鼓勵養雞戶少用抗生素，明年9月之後，被檢驗的抗生素還將擴及到20種。

至於禽流感方面，盧雲添說，新竹縣的飼養方式和中南部水濂式、密閉的飼養環境不同，相對天然和粗放。今年先後發生在湖口、新埔的死雞亂丟事件，研判是中小規模的飼養者，他們在沒有合法委外處理的管道，近年垃圾稽查分類又從嚴下，才會發生。

盧雲添說，因為前述4章1Q等食安機制把關的影響，消費者對生鮮雞肉的仰賴更勝過去，以致小雞的價格從去年開始，就從每隻12到16元不等，到2週創下每隻30元的歷史新高，所以在成本增加下，養雞戶更不敢隨便使用生長激素或抗生素等，以免兩頭空。

生鮮雞肉做的燻雞。（記者黃美珠攝）

新竹縣養雞協會推出不同品種和不同作法的生鮮雞肉料理。（記者黃美珠攝）

新竹縣養雞協會推出不同品種和不同作法的生鮮雞肉料理，圖為紅糟口味。（記者黃美珠攝）

新竹縣養雞協會也把生鮮雞肉做成雞肉鬆，坊間想吃還買不到。（記者黃美珠攝）