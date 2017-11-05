享受獨處 一人餐桌讓你吃得理直氣壯

完全隔絕的座位，非但不會感到無聊，反而讓人能靜下心來與自己對話。（記者陳宇睿攝）

2017-11-05 07:30

〔記者簡亭宇／台北報導〕「孤單」不是毒藥，是忙碌的現代人應該服下的「良藥」！「驚喜製造團隊」今年以「一人用餐」的概念，打造全新概念餐廳「table for ONE一人餐桌」。

餐廳將用餐空間規劃出「獨處區」與「觀察區」，每區座位都是單人座位，即便是情侶到這裡，也必須分開用餐，而每個人入座後的第一件事，便是將平日不離身的手機放入店家準備的「手機布藥袋」，並為自己計時能忍受多久時間不使用手機，觀察自己手機成癮症有多嚴重。

緊接著，店家會以「獨處」的概念提供5道餐點，從開胃小品到飯後甜點，皆會在上桌時提供遊戲小卡，例如開胃飲品用蔬果調製，喝之前必須舉杯為自己乾杯，主餐以台灣豬肉為主角，品嚐到在地好味，並設計了一道謎題讓人邊吃邊玩，讓用餐者的注意力集中在餐點的色、香、味、型當中，靜心品嚐每道餐的巧思。另外，店家也融入了「密室逃脫」遊戲的概念，空間有多種遊戲，起身探索周邊事物，將可以發現會心一笑的小設計。

其他「孤單」的趣味，只能到餐廳慢慢探索，「table for ONE一人餐桌」是今年現代人專屬的心靈防空洞，躲進餐廳專心享受一人世界的快活吧。

table for ONE一人餐桌：（02）2719-2960，台北市松山區健康路9號

生活週報11/5當期重點：

【台灣好好玩】藝起賞玩屏東 新面貌拍不停

【吃遍好滋味】占卜元素飲品 補充心靈能量

【生活好撇步】揪出ＮＧ姿勢 趕走身體痠痛

你有試過不使用手機，好好吃一頓飯、看一本書嗎？（記者陳宇睿攝）