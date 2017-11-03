南市22K招木工挨批腦殘 環局：不會沒人來考

環保局招考儲備木工，每月基本薪資2萬2000元。（記者蔡文居攝）

2017-11-03 18:30

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市環保局藏金閣再生家具，公告招考2名家具木工技術儲備臨時人員，每月基本薪資2萬2000元，被網友批評是腦殘，質疑「22K徵求木工師父，門都沒有！」

環保局下午回應說，22K是基本薪資，還有清潔獎金6000元，加班費等，一般都有3萬元，日後晉用為正式隊員，則薪資至少4萬左右。「有保障、有期待，不會沒人來考。」

環保局今天發布一則招考木工技術儲備臨時人員的新聞，報名日期自11月15日至20日。環保局說，凡領有丙級以上家具木工技術士技能檢定證照者均可報考，這次招考的木工屬儲備性質，每月基本薪資2萬2000元（含個人勞健保自付額）。進用後須經3個月試用期，成績不合格者不予僱用。工作內容包括大型家具挑選收運、回收、家具拆解修復及其他環保相關工作。

甄試項目包括面試佔10% （工作認知、家具修繕相關常識）及現場實作佔90%（環保局提供機具及木料現場測驗木製作品，限時3小時內完成，依尺寸的精準度、作品的精細度及完成速度評分）。

今天有網友獲悉認為薪水太低了，在臉書PO文質疑說，「甄試測驗木製作品，但能在3小時完成木作品的木工師傅才值22K嗎？」一名郭姓網友更酸說，「想用22K徵求木工師父，門都沒有！腦殘喔～」環保局事後補充說明，22K是基本薪資，還有清潔獎金6000元，加班費等，一般都有3萬元，日後晉用為正式隊員，薪資至少4萬左右。