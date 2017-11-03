台中市下階段路平 鎖定老街、商圈及觀光景點

2017-11-03 17:56

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市第一階段4年500公里的路平專案，預計明年中可完成，建設局已展開第二階段路平計劃，爭取前瞻預算補助，提出4案中，已有2案獲中央同意補助，鎖定老街、商圈及觀光景點出入口，以及和平區道路、部落，另二案還在爭取，路平區域是浪漫台三線行政區。

建設局長黃玉霖說，市府2年來，已改善大台中超過800處人行道無障礙坡道，完成440公里主要幹線路平，6公尺以下的巷道也完成96公里，這並未納入路平統計數字中。

他說，台北市6年花100億完成560公里路平，台中市3年用不到30億經費，就能達到440公里的成績，且道路品質非常好。

目前建設局第一階段路平專案預計還有60公里要完成，預計明年中會達標，路平地區仍然是30％在原市區，70％在原縣區。

建設局已規劃下一階段的路平計劃，黃玉霖說，已向中央爭取4筆路平的前瞻計劃預算，已通過2筆，分別是內政部營建署的1.6億元及交通部的4億元。

建設局規劃，1.6億元將進行老街、8大商圈及觀光景點的路平，其中2000萬用在和平區3個部落的巷弄路平；而交通部的4億元，則是進行編號道路的路平，其中8000萬用於和平區編號道路。

此外，建設局還積極爭取2筆前瞻預算，分別是營建署的2億元及交通部的6億元。

營建署的2億元，用於道路及人行道同時進行的路平，包括北區及北屯區道路。

交通部的6億元，則是用於浪漫台三線行政區，在東勢、石岡、新社、后里及豐原地區展開路平。