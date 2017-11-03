中市受保護樹木達1204棵 執行業務僅2人力

2017-11-03 17:52

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府4年半前通過樹木保護自治條例，市議員鄭功進、張芬郁今天質詢時指出，樹保自治條例實施至今，農業局只有2人在執行業務，連條例訂定的表揚活動、成立樹保基金等規定都未實施，建議市府將業務委託給公所，以彌補人力短缺問題。

鄭功進表示，樹木保護相關預算在104年為980萬元、105年695萬元、106年897萬元及107年660萬元，但主管機關農業局僅2人在執行業務，全台中市有29個行政區，根本力有未逮，以致光是東南區就死了13棵受保護老樹，他認為市府應成立專責單位，增加樹保人力，並學習桃園委託公所管理的做法，讓護樹工作盡善盡美。

張芬郁指出，「台中市樹木保護自治條例」歷時4年半，到現在沒有辦過一場表揚及獎勵活動，更不用說設置樹木保護基金等條例內明訂的要求，難以發揮護樹成效，建議市府可取經高雄成立「特定紀念樹木守護志工隊」。

除了人力、權限劃分問題，鄭功進、張芬郁也指出，台中以地段地號將老樹列冊，不如台北以地址讓人一目了然；另外，台中現有受保護樹木達1204棵，市府可將具典故的老樹結合耆老故事出版成冊，並營造為在地景點，帶動整觀光。

農業局長王俊雄表示，老樹是台中市珍貴的自然資產，農業局已完成樹牌掛設，並委託地政局將全市老樹資料整合於158地理資訊系統，加強各區公所樹木座落位置查詢、提報保護及巡查功能，掌握每株老樹現況。

他也表示，民力無窮，農業局將鼓勵民間團體協助保護樹木，並成立志工隊；此外，成立樹保基金需要一定程序，將在農發基金下設置樹保項目，如此速度比較快。