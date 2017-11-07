天天吃好料》蚯蚓龍山麵線糊 鹿港人的早午餐

蚯蚓龍山麵線糊，銅板美食魅力讓人無法擋。（記者劉曉欣攝）

2017-11-07 09:56

〔記者劉曉欣／彰化報導〕想在鹿港第一市場美食戰區開店，就要通過鹿港人舌尖上的嚴格考驗，才能有立足之地，而蚯蚓龍山麵線糊在21年前挺進第一市場開店，端出鹿港人最挑剔的麵線糊，早已成為在地人天天吃不膩的早午餐兼下午茶。

「蚯蚓龍山麵線糊」紅底白字的招牌，總是引來路過遊客熱烈討論，「這麵線糊是有加蚯蚓嗎？」業者林秀卿笑稱，「當然沒有加蚯蚓！」，因為這家麵線糊是她跟弟弟合開的，「蚯蚓」是弟弟的外號，「龍山」是父親的名字，父親正是鹿港鼎鼎有名「龍山魷魚肉羹」創始人。

林秀卿說，因為自己喜歡吃麵線糊，決定跟弟弟合夥開店，經過不斷的試煮，直到父親林龍山說「好吃，可以賣了」，姊弟倆才敢在民國85年開店。

「鹿港麵線糊沒有加大腸，只有加豬肉！」林秀卿說，鹿港小鎮應該是全國麵線糊店家密度最高的地方，鹿港傳統麵線糊就是「沒有大腸」，只有加豬肉，小小一碗的麵線糊，就有好幾塊豬肉。

麵線糊看起來簡單，材料就是紅麵線、豬肉、蛋、紅蔥頭，但是煮起來卻是每個步驟都不能馬虎，用料也要講究。

林秀卿說，麵線糊最重要的麵線一定要用手工麵線，雖然材料比較貴，但「吃起來的口感」就是不一樣，麵線先下鍋，再放入調味好的豬肉塊，接著打蛋，緊接著就勾芡，最後放入紅蔥頭。

目前，林秀卿主要在店面負責賣麵線糊，煮麵線糊的工作就交給兒子施大文，煮好一大鍋的麵線糊，看起來輕鬆，只要1、20分鐘就大功告成，但火候掌控，更是關鍵，必須全神貫注，才能煮出好吃的麵線糊。

「蚯蚓龍山麵線糊」從開賣迄今21年來，從早晨賣到傍晚，施大文說，常常有人早上5點多，就來等著他們開店要吃碗熱騰騰的麵線糊，不只當正餐吃，也可以當點心吃。

詹姓民眾表示，鹿港麵線糊都有一定水準，但是他最愛吃「蚯蚓龍山麵線糊」，因為料好實在，口感濃郁，吃完都有幸福的感覺；林姓遊客指出，每回來到鹿港，都會來碗「蚯蚓龍山麵線糊」，便宜又大碗，銅板美食的魅力，讓人完全無法抵擋！

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