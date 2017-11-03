與人瑞有約 百歲嬤樂吃麥當勞

苗栗縣長太太陪人瑞阿嬤大口吃下麥香魚漢堡。（記者鄭名翔攝）

2017-11-03 17:28

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣長太太蔡麗卿上月探訪一名家住後龍的102歲人瑞阿嬤翁薛玉雲，得知阿嬤平常最愛吃的食物竟然是麥當勞，縣長太太當場就跟阿嬤約定，要來一場「麥當勞約會」。今天中午阿嬤在縣長徐耀昌及太太的陪同下，一同在頭份市的麥當勞共享午餐，現場溫馨熱鬧，阿嬤在眾人陪伴下一口咬下最愛的麥香魚漢堡，樂得笑開懷。

翁薛玉雲阿嬤的兒媳表示，阿嬤個性爽朗，平常胃口很好，吃東西都不忌口，自己常說「只要能吃得了的東西都吃」，尤其對麥當勞的麥香魚漢堡情有獨鍾，常常要兒孫外帶一份回家給她解饞。

上月中12日縣長太太蔡麗卿慰訪阿嬤時，曾請阿嬤分享養生之道，沒想到阿嬤竟說出自己最愛吃麥當勞，現場眾人都很訝異，蔡麗卿更當場邀約阿嬤擇日來場「麥當勞約會」，阿嬤也一口答應。

今天中午阿嬤精心梳妝打扮，出席這場麥當勞約會，除了再次吃到自己最愛的麥香魚之外，還在縣長太太的招呼下，一口接著一口品嘗麥當勞新推出的鮮蝦堡。縣長徐耀昌也笑說，這是他上任縣長以來，頭一次坐在麥當勞裡吃飯，看著阿嬤開心的樣子，感覺這午餐吃起來格外美味。麥當勞餐廳經理劉化銘也喊話，要阿嬤常來店裡用餐，擔當麥當勞的最佳代言人。

翁薛玉雲阿嬤在縣長太太陪同下，品嘗麥當勞新產品鮮蝦排。（記者鄭名翔攝）

苗栗縣長徐耀昌及太太，陪同人瑞阿嬤一起她最愛吃的麥當勞。（記者鄭名翔攝）

苗栗縣長徐耀昌致贈禮金及禮品給人瑞阿嬤。（記者鄭名翔攝）