「小鮮肉奶茶」少年頭家 再推「雙層巴士扭蛋機」送機票

以「小鮮肉奶茶」掀起全國話題的林俊克斥資百萬，打造「雙層巴士扭蛋機」。（記者王捷翻攝）

2017-11-03 17:45

〔記者王捷／台南報導〕台南出現一輛載滿扭蛋的「雙層巴士」與夜晚會發光的「人工月亮」，幕後推手是23歲的林俊克，他說，他靠奶茶攤起家，存了百萬打造雙層巴士，這輛雙層巴士是過「鹹水」來的，是拍電影是用的道具車，頭獎就是到英國的機票，讓消費者可以去看真正的雙層巴。

林俊克這個名字，可能有人覺得耳熟，其實他就是靠「小鮮肉奶茶」起家的「少年頭家」，他之前以特殊造型的小鮮肉奶茶，引起全國話題，有生意頭腦的他，這次把雙層巴士擺在台南火車站前，同樣成功吸睛。

雙層巴扭蛋機裡有7000顆扭蛋，最大獎是英國倫敦機票，讓消費者能到英國，親眼目睹真正雙層巴。當然也有噱頭獎，其中一項是請司機開賓利車，帶消費者吃鐵板燒，享受一下大老闆的生活，小獎也有3c用品、家電等等，他也沒忘本，獎品也有小鮮肉奶茶。

林俊克說，雙層巴扭蛋機將在4日開幕，不想扭蛋也沒關係，可以來這裡拍照，他還製作了「人工月亮」在巴士旁邊，打造浪漫的拍照環境。

被問到會不會擔心回不了本？林俊克笑說，就試試看，做生意本來就是一場豪賭。