高雄巨蛋國際旅展登場 大批人潮撿便宜

2017-11-03 17:44

〔記者張忠義／高雄報導〕今年跨年要和親朋好友到那裡一遊？明年元旦假期、春節連續假期想到那裡旅遊？高雄巨蛋國際旅展今天登場，在這裡可以找到優質又優惠的行程，南部星級飯店還有下殺299元的餐食可選擇。

今天開幕活動中還送出更超值的「禮物」，主辦單位舉辦「溫泉美食賞、麻辣熱燙遊東京」活動，從前500名福袋排隊來賓中抽選出5名幸運者晉級趣味競賽，參賽者須套上指定比基尼T恤，徒手剝開溫泉蛋並用長筷將蛋夾至指定地點，蛋不可落地，然後最快吃完地獄拉麵者獲勝，冠軍可獲得單人的日本東京來回機票。

得獎者是年僅20歲尚在就讀大學的汪同學，他幸運從500名福袋排隊活動中晉級決賽，一聽到要吃地獄拉麵，雖平時沒有吃辣的習慣，但打定主意一鼓作氣吞完麵再喝湯再吃蛋。比賽開始後強忍被辣不斷嗆出的淚意，依照策略大口吃麵到最後果真抱得最大獎日本東京機票！想在過年期間跟家人一起去日本泡湯。

這次旅展聚集許多國內知名旅遊業者推出好康的優惠，旅行社、國內特色飯店民宿、溫泉飯店、人氣伴手禮等各祭出吸引人的品項，例如高雄出發香港3天遊程3999元，國內住宿旅展限定下殺2.4折起；高雄福華飯店、麗尊酒店&帕可麗酒店、義大天悅酒店、義大皇家酒店、蓮潭國際會館等，推出旅展促銷價下殺299元就可享受美味餐點。