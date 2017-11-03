彰縣電動機車補助不如人 環局：原因在空污基金分配

2017-11-03 17:23

〔記者張聰秋／彰化報導〕為了救日益惡化的空氣品質，並鼓勵民眾騎乘電動二輪機車（簡稱「電動機車」），彰化縣環保局補助縣民淘汰二行程機車並新購電動機車，補助金額從1萬7200元到2萬2000元都有，金額算高了，但跟台中市和雲林縣相比，每件申請案補助金足足少了1萬多元，民眾納悶怎麼差那麼多？申請意願低。

環保局長江培根指出，補助經費來自彰化縣空氣污染防制基金，該筆基金收支經費，從環保署分配提撥而來，去年，彰化縣空污基金決算金額約3300萬元，跟台中市和雲林縣至少都有1億多元金額相比，彰化縣空污基金確實「窮」。

江培根表示，台中市和雲林縣，能夠獲得環保署那麼高額的空污基金，主要是因為這兩個縣市能夠徵收大型固定污染源的空污費用很高，台中市有台中火力發電廠，雲林縣有六輕麥寮工業區，彰化縣被這兩個縣市南北夾殺，夾在中間，長期以來，卻無法直接從徵收大型固定污染源的空污費中受益，使得縣內空污基金能運用經費很有限，補助換購電動機車的補助金額，當然不能跟台中市與雲林縣相比。

彰化縣因台中火力發電廠和雲林六輕大煙囪的危害，空氣髒兮兮，動不動就紫爆，而能獲取空污基金費用卻少得可憐，多個環保團體都在環保署會議中，公開爭取修改空污基金收支提撥和運用比例，因空污會流動，身處大型固定污染源下風處的縣市，更應該受到關照。

根據環保局統計，今年以來到目前為止，全縣申請淘汰二行程機車，以及淘汰並換購電動機車或電動（輔助）自行車，還有只新購電動機車和電動自行車，共1萬2789件申請件數，當中，超過9成以上比例，有1萬1106件申請案件都只淘汰二行程機車。

環保局空氣品質科股長朱健瑋說，目前縣內補助電動機車和電動自行車補助項目共有7種，補助金額最高的是2萬2000元，包含經濟部工業局1萬元、環保署7000元、彰化縣環保局5000元，環保局今年共受理20件申請案件。

已申請電動機車補助的張姓市民說，目前市面1台電動機6、7萬元，彰化縣最高補助金2萬2000元，民眾自付金額不到4萬元，感覺已經很不錯了，可是如果再跟台中市民和雲林縣民相比，彰化縣補助金額度不如人。

不少民眾說，彰化縣長期飽受北部的台中火力發電廠，南部的雲林麥寮六輕工業區黑煙威脅，「南北夾殺」，卻獲取不到這兩大固定污染源最實質的「回饋」和「補償」，相當不公平。