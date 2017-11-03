彰縣電動機車補助不如人 環局：原因在空污基金分配

2017-11-03 17:23

〔記者張聰秋／彰化報導〕為了救日益惡化的空氣品質，並鼓勵民眾騎乘電動二輪機車（簡稱「電動機車」），彰化縣環保局補助縣民淘汰二行程機車並新購電動機車，補助金額從1萬7200元到2萬2000元都有，金額算高了，但跟台中市和雲林縣相比，每件申請案補助金足足少了1萬多元，民眾納悶怎麼差那麼多？申請意願低。

環保局長江培根指出，補助經費來自彰化縣空氣污染防制基金，該筆基金收支經費，從環保署分配提撥而來，去年，彰化縣空污基金決算金額約3300萬元，跟台中市和雲林縣至少都有1億多元金額相比，彰化縣空污基金確實「窮」。

江培根表示，台中市和雲林縣，能夠獲得環保署那麼高額的空污基金，主要是因為這兩個縣市能夠徵收大型固定污染源的空污費用很高，台中市有台中火力發電廠，雲林縣有六輕麥寮工業區，彰化縣被這兩個縣市南北夾殺，夾在中間，長期以來，卻無法直接從徵收大型固定污染源的空污費中受益，使得縣內空污基金能運用經費很有限，補助換購電動機車的補助金額，當然不能跟台中市與雲林縣相比。

彰化縣因台中火力發電廠和雲林六輕大煙囪的危害，空氣髒兮兮，動不動就紫爆，而能獲取空污基金費用卻少得可憐，多個環保團體都在環保署會議中，公開爭取修改空污基金收支提撥和運用比例，因空污會流動，身處大型固定污染源下風處的縣市，更應該受到關照。

根據環保局統計，今年以來到目前為止，全縣申請淘汰二行程機車，以及淘汰並換購電動機車或電動（輔助）自行車，還有只新購電動機車和電動自行車，共1萬2789件申請件數，當中，超過9成以上比例，有1萬1106件申請案件都只淘汰二行程機車。

環保局空氣品質科股長朱健瑋說，目前縣內補助電動機車和電動自行車補助項目共有7種，補助金額最高的是2萬2000元，包含經濟部工業局1萬元、環保署7000元、彰化縣環保局5000元，環保局今年共受理20件申請案件。

已申請電動機車補助的張姓市民說，目前市面1台電動機6、7萬元，彰化縣最高補助金2萬2000元，民眾自付金額不到4萬元，感覺已經很不錯了，可是如果再跟台中市民和雲林縣民相比，彰化縣補助金額度不如人。

不少民眾說，彰化縣長期飽受北部的台中火力發電廠，南部的雲林麥寮六輕工業區黑煙威脅，「南北夾殺」，卻獲取不到這兩大固定污染源最實質的「回饋」和「補償」，相當不公平。

  • 電動機車受年輕朋友喜歡。（記者張聰秋攝）

    電動機車受年輕朋友喜歡。（記者張聰秋攝）

  • 電動機車電源來自機車座墊下的電池。（記者張聰秋攝）

    電動機車電源來自機車座墊下的電池。（記者張聰秋攝）

  • 彰化縣今年以來淘汰二行程機車並換購重型電動機車的申請案件只有20件，補助金額不如人占很大關係。（記者張聰秋攝）

    彰化縣今年以來淘汰二行程機車並換購重型電動機車的申請案件只有20件，補助金額不如人占很大關係。（記者張聰秋攝）

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