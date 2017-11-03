國際漁業展屏東館 吃喝玩樂還能採買伴手禮

2017-11-03 16:56

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府推廣在地漁業文化，11月9日至11日將在高雄展覽館內的「2017臺灣國際漁業展」設立屏東漁業館，除展出優質水產品及創意伴手禮外，也首次結合3D列印模型、智慧導覽系統、AR遊戲體驗等科技，讓民眾更深入認識屏東漁業文化。

屏東縣長潘孟安表示，為爭取國際訂單及推廣縣內特有漁業產業文化，屏東縣特別參加臺灣國際漁業展，並與國立高雄海洋科技大學海洋事務與產業管理研究所合作，首次導入嶄新科技，以3D列印石斑魚模型推廣食漁教育，帶動消費者支持在地友善漁業。

縣長潘孟安指出，屏東縣不論是養殖或是遠、近洋漁業，都是台灣漁業的重要生產基地，尤其是觀賞魚的市場，每年已可達超過新台幣400億元的產值，相當驚人。未來將著重輔導業者進行產品加工、增加附加價值，並通過層層檢驗確保食安問題，讓消費者買得安心、吃得放心。此外，縣內許多地區的漁村也慢慢增加漁村體驗活動，打造適合親子共遊的環境教育場域。

縣府農業處表示，展館智慧導覽系統可自主導覽解說，以電子平台快速展示各業者產品、養殖場、加工廠的特色，節省買家等待時間；石斑魚AR遊戲可體驗石斑魚成長歷程，螢幕上虛擬世界與現實場景相結合，讓玩家可在石斑魚不同成長階段投餵適當飼料，了解石斑魚生長過程；屏東館內也會不定時撥放小琉球微電影、食魚教育及與屏東縣相關的影片。