「陪桌吃飯倒酒水」是真的 遠航遭解雇空服員現身

2017-11-03 17:48

〔即時新聞／綜合報導〕遠東航空近日遭控漠視員工權益、打壓工會，並遭踢爆公司曾以「出公差為由」，要求新進空服員為某黨立委助選，並臨時要求空服員「陪桌吃飯、幫長官倒酒水」，遠航今發出聲明稱是不實指控，不過有遭資遣的空服員今也現身說法證實此事，並強調，她們的訴求只是要求恢復工作和對話，但遠航只想解決提出問題的人。

遠航企業工會昨下午走上街頭，前往遠航公司與民航局前，抗議「遠航資方打壓幹部、企圖殲滅工會」，工會於晚間更發布影片，以「懶人包」的方式，質疑遠航曾以「出公差為由」，要求新進空服員為某黨立委助選，甚至要求空服員「陪桌吃飯、幫長官倒酒水」等。遠航今中午則發出聲明稱是不實指控，並揚言將走法律途徑，保障公司權益。

《蘋果日報》報導，遠航遭資遣的空服員高小姐今下午現身說法，指她曾親身經歷影片所提及的「陪桌吃飯倒酒水」情事，高小姐指出，先前有次馬拉松活動，數十名空服員都出席，但到場後才發現現場要求一桌必須分配3個空服員，且長官還要求她們「幫大家倒酒水和飲料」，與原本預期要前往參加路跑活動的認知，有很大的落差，雖然倒個茶沒什麼，但心裡總是不好受，覺得空服員的專業被用錯地方，不解當下那個場合為何一定要空服員來做。

高小姐也指出，確實有空服員出公差助選的事情，由於空服員學姊學妹制非常嚴格，當下無法拒絕，但當事人心裡也都不好受，因為每個人都有自己的想法，卻被要求走上街頭為某個政黨助選，其實是非常不尊重員工和其家人，但這就是制度和不成文規定，當下也無法拒絕。

遠航企業工會則指出，工會成員高小姐曾是遠航力捧的看板空姐，也曾拿過3季優良空服員獎狀，卻遭空服處無故資遣，理由雖是考績不好，卻沒拿出任何具體事證，而遠航10月起解雇和資遣的7名空服員，全都是工會成員，她們只是要求恢復工作和對話，但遠航只想解決提出問題的人。對於遠航揚言將走法律途徑，工會也表示，有就是有，沒有就是沒有，這是事實，沒什麼好說的。

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