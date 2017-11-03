南鐵永康段地下化 可望新增2車站

南市府爭取讓南鐵地下化與永康地下化工程能夠無縫接軌。（記者蔡文居攝）

2017-11-03 16:57

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市交通局長林炎成今天在議會答詢表示，台南市鐵路地下化工程，未來將延伸到永康，永康段除現有大橋及永康車站外，將新增2座車站，包括地下車站康橋站與高架車站永康工業區站。全案已獲交通部納入前瞻匡列342億餘元。

市議員楊中成針對南鐵及永康鐵地下化提出質詢。他表示，多數民眾都支持南鐵地下化，而地下化延伸到永康非常重要及迫切，若未延伸到永康，永康大橋地區交通將會十分混亂，而永康砲校的開發也不會有什麼效益，只有地下化才能讓大橋及砲校開發的效益極大化，永康也才有好未來。

代理市長李孟諺表示，南鐵地下化工程仁德段已開工，北區路段已發包，仁德段徵收案預計下週進行審核，預估會有9成拆遷戶同意，最後約1成即20幾戶，市府會以更多的耐心來溝通，相信應可解決，並爭取讓南鐵地下化與永康地下化工程能夠無縫接軌。

交通局表示，台南鐵路立體化延伸到新市，永康段採地下化，新市段高架，善化則改善現有平面路段，全長18.3公里，總經費443.3億元，前瞻已先匡列342億餘元。其中，永康地下化7.15公里，除現有的大橋、永康2站地下化外，並新增康橋站（地下）、永康工業區站（高架）2站。