台中新增2會展中心 世貿中心評估轉型

2017-11-03 17:15

〔記者張菁雅／台中報導〕因應會展需求，台中市政府規劃新增水湳、烏日會展中心，加上現有台中世貿中心，未來將有3座會展中心。市議員陳淑華今天質詢時指出，台中世貿中心地點不適合辦展覽，建議市府收回，改為社教館或勞工館。市府則表示，將與台中世貿中心經營團隊商議如何轉型。

陳淑華表示，水湳會展中心預計在110年興建完工，111年營運，市府也規劃興建烏日會展中心，形成市府所謂的「雙會展中心」，加上台中世貿，台中市將有3座公有的會展中心，雖然發展會展產業是市府重點推動的政策，但台中市需要3座展覽館嗎？

陳淑華也說，台中世貿位在西屯區天保街，為市府所有，並委外經營，合約至113年6月底，該處周邊道路狹小、停車位不足，每次辦展覽時，違規停車嚴重、交通打結，造成附近居民困擾；建議市府在約滿後收回，改為社教館或勞工館這裡位在台中工業區內，鄰近職訓中心、中科、精密機械園區，相當適合提供勞工使用。

對此，經發局長呂曜志說，水湳及烏日雙會展中心形成後，台中市會展產業將產生結構性變化，將吸引大型展覽移往兩個展覽中心，屆時台中世貿將面臨功能轉型，市府會納入議員建議，規劃世貿中心場址朝勞工育樂館丶社教館等方向轉型。而世貿中心具備豐富的會展經驗，市府將邀請世貿團隊共同協助發展台中市會展產業。

副市長張光瑤也表示，贊成議員的建議，台中世貿的地點很好，只要場地空出來，相信很多單位都會爭取，市府將審慎評估台中世貿如何轉型。