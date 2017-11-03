中台灣影視基地上梁 林佳龍：整個台中都是片廠

2017-11-03 16:37

〔記者陳建志／台中報導〕市府新聞局斥資7.8億，在霧峰興建「中台灣影視基地」，工程進度超前，預計明年6月完工，今天上午台中市長林佳龍，以及未來營運的中影八德公司董事長郭台強一起參加上梁典禮，林佳龍表示，這裡未來將有二大一中的攝影棚，還有造浪池、深水池，將是亞洲拍攝水景最好的地方，強調整個台中都是攝影棚，邀請國內外劇組來台中拍片，行銷台中。

「中台灣影視基地」去年10月動土後，目前工程進度超前，預計明年6月可如期完工，今天舉行上梁儀式，台中市長林佳龍、新聞局長卓冠廷、都發局長王俊傑、OT營運商中影八德公司董事長郭台強，以及市議員李天生、張芬郁、林碧秀、何敏誠、范淞育、霧峰區長李鴻裕等人都出席，祈求工程順利完工。

林佳龍表示，中台灣影視基地對於打造台中成為台灣重要影城跨出重要一步，強調霧峰過去有台影文化城，是電影重要的起源地，未來這裡有2座全台最大攝影棚，1座中型攝影棚，以及1座深達7米的深水池，加上李安導演拍攝《少年PI奇幻漂流》留下的造浪池，不但是全台最大拍片基地，更定位為亞洲拍攝水景最好的地方。

林佳龍並說，目前正積極和中央協調，希望能取得附近大里軍方低度運用約20公頃土地，做為影視基地2期計畫的戶外實景拍攝場地，相信以台中天氣好、交通方便、文化豐富與生活機能完善的條件，可以提供拍片團隊最好的環境。

林佳龍並說，市府已成立台中市影視基金會，每年並以1億元做為影視基金，之前受到歡迎的《紅衣小女孩2》，入圍本屆金馬獎多項大獎的《大佛普拉斯》，還有電視劇《花甲男孩轉大人》都是在台中拍攝，強調台中具備拍電影的好環境，希望整座城市都是片廠，也期待第一支在這裡拍攝的片子能儘快完成。

ＯＴ營運商中影八德公司董事長郭台強表示，中影是台灣歷史最悠久的電影公司，很榮幸能參與未來營運，稱讚整座基地設備完善，未來除與市府緊密合作，強化影視產業發展，更會全力和好萊塢交流，並爭取片商來台拍片。

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