台北市單車族注意！明年起自行車違停 將拖吊收費

台北市自明年1月1日起，針對自行車違停拖吊將收100元的移置費及每12小時25元的保管費。（資料照 記者黃建豪攝）

2017-11-03 17:08

〔即時新聞／綜合報導〕住在台北市的單車族朋友請注意！台北市交通局宣布，自明年1月1日起，自行車違停遭拖吊，不但要收100元的移置費，每12小時也要向車主收25元的保管費；北市停管處表示，單車若未依規定停放就會遭拖吊，因為自行車沒有車牌，拖吊現場地面將留下粉筆標記，車輛就近移置到龍門國中、萬華國中地下停車場及松山區撫遠放置場。

綜合媒體報導，台北市政府持續於大眾運輸場站、自行車道及商圈增設自行車停車格，方便確保停車秩序，不過違停的件數似乎有增無減，像是台大、公館周邊，到今年10月，已經有1173輛遭到拖吊。而有業者從國外引進的oBike無樁式自行車，從今年5月正式營運以來，因為尚未有固定還車區，時常有民眾隨意擺還，造成市容凌亂及阻礙交通問題。

台北市交通局表示，依據「北市處理防礙道路交通車輛自治條例」，明年開始向違規車主收取100元拖吊移置費用，1小時內取車不收保管費，之後每12小時收費25元，而如果是YouBike或oBike違停拖吊，交通局則將會向業者收取費用。北市停管處指出，拖吊地區將優先從違停熱點開始，屆時像捷運科技大樓、台大及公館周邊，還有大安區大學里、松山火車站、萬華行政中心和捷運東門站等13個地方，都會是第一波取締熱區。

民眾如果自行車被拖吊，可先上台北市停管處的「自行車拖吊保管專區」網站，依照拖吊日期、地點及照片搜尋車輛，並攜帶身分證件及自行車鑰匙，親自到停管處指定的保管場，填寫領車單且繳交保管費及移置費領回自行車輛，若超過4個月未認領的車輛將依規定以廢棄物處理。