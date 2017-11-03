台鐵松山站BOT、國道ETC 獲民間參與公共建設金擘獎

2017-11-03 16:40

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕素有台灣促參界奧斯卡獎的「第15屆民間參與公共建設金擘獎」今登場，交通事業包含台鐵松山車站大樓BOT案、高速公路電子收費系統建置及營運案（ETC），分別獲優等及特優的肯定。

台鐵局主辦的松山車站大樓BOT案，於104年5月31日全面開幕營運，榮獲財政部第15屆民間參與公共建設金擘獎－政府機關團隊優等獎。松山車站大樓BOT案，是台鐵局第一個興建完成並營運的交通建設促參案，也是目前全國第一個商業開發與車站基礎共構BOT案，台鐵從93年間開始進行招商規劃，於96年5月15日招商成功，並與特許公司－潤泰百益公司完成簽約。

這次獲獎的理由包含本案是與車站共構BOT案，以促參方式引進民間資金及經營規劃方向，改造松山車站為東區新地標，台鐵局在規劃階段辦理解除建築限高、公私有土地取得作業，在興建營運階段，協助特許公司取得建築與消防許可文件，並透過履約管理機制處理航高放寬工程展延、原旅客服務中心納入OT範圍及地租調整等事宜。目前由賀寶芙、田邊製藥及台灣理光等13家公司進駐辦公，並有松山amba意舍酒店進駐營運；提供民眾便捷交通系統、多元複合使用、友善人行空間、舒適購物環境，對提升車站服務品質、減輕政府財政負擔與建構生活鐵道網絡豎立典範。

國道電子收費系統ETC，成功推動台灣重大公共建設，展現促參「公私協力，共創三贏」精神，且近年ETC案獲得「IBTTA年度首獎」、「ITS世界大會產業成就獎」、「IRF全球道路成就獎」等國際獎項肯定，世界各國單位紛紛訪台吸取我國ETC經驗，提升台灣國際形象，成效深獲肯定。

高公局92年以BOT方式推動ETC，95年導入ETC計次與人工收費並行，先讓用路人熟悉瞭解ETC，前後經過10年時間，終於在102年底順利全面轉換，使用多車道自由流的ETC計程收費，若不算每日免費20公里等措施，已成功達成「走多少、付多少」公平付費目標。

遠東集團董事長徐旭東表示，拿到獎不簡單，感謝財政部、促參司的肯定以及交通部、高公局的監督指導，更要感謝用路人一路以來的支持；拿到獎很開心但壓力也更大，因為現在有很多國家很努力敲門，期待遠通給予建置ETC的協助。