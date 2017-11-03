興嘉國小「小記者」拍博物館紀錄片 今晚首映

嘉義市興嘉國小「小記者社團」合力完成「看見‧博物館的一天」紀錄片，今晚將首映，校長朱麗乖（前中）先給予鼓勵、加油。（記者王善嬿攝）

2017-11-03 16:44

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市興嘉國小17名「小記者社團」4到6年級學童，經1年來包括寒、暑假培訓課程、實作，於今年7月起花5個月時間，自導自訪自製紀錄片「看見‧博物館的一天」，探討博物館展覽空間及幕後人物故事，今晚7點在嘉義市文化路「森林之歌」首映展現成果。

活動主辦人、興嘉國小設備組長鄭宛鈺說，除紀錄片首映，還安排興嘉國小管樂團、陶笛樂團表演，希望民眾一起在秋夜裡享受「森林片想曲」影音饗宴，未來影片也將上傳YOUTUBE供民眾瀏覽。

鄭宛鈺說，一般學生到博物館參觀，多被動地聽導覽人員講解，因此透過拍攝紀錄片方式，啟發學生自主學習的動力，且經過培訓、實作，了解從影片腳本、分鏡、場勘、攝影、採訪到後製的整個過程。

17名小記者社團社員共分4組，針對空間、展覽、幕後人物跟花絮進行拍攝，經歷邀訪卻被拒絕、做好的影片檔案不慎刪除又重做等過程。

擔任導演的簡妤庭表示，拍完影片後現在看其他影片作品，就會知道怎麼去觀察、學習別人的優點；王姝喬、賴冠宇同為導演，王姝喬透露，下了不少功夫在剪輯影片，幸好老師從旁指導協助才完成，賴冠宇說有一次因生病在家休息忘了寫新聞稿，幸好在截稿前補齊，很驚險。