果粉實測Face ID 直呼：太神了！

iPhone X提供臉辨識（Face ID）解鎖功能，經過螢幕上方景深鏡頭，使用者不同角度拍攝後，可輕易將3D臉型設定、解鎖。（記者陳炳宏攝）

2017-11-03 16:25

〔記者吳柏緯／台北報導〕蘋果10週年紀念機iPhone X今天登台上市，不少果粉拿到手機後立刻開箱實測新功能。就有果粉對於臉部辨識解鎖功能的便利性表示滿意，但對於iPhone X取消傳統的HOME鍵，果粉坦言，需要一段時間適應。

iPhone X主打臉部辨識系統（Face ID）與取消HOME鍵，被視為重要的技術突破，也是吸引許多民眾徹夜排隊購買的原因。

網路紅人4X貓今天上午購入iPhone X後，立即開箱實測。他表示，Face ID的設定速度很快，大概只要3到5秒就能設定完成，而且辨識速度也超乎預期，幾乎沒有感覺到上鎖，距離螢幕50公分左右也能順利辨識。比起指紋辨識的設定與解鎖，Face ID便利不少。

外界傳言，若臉上塗上防曬乳，將會影響辨識功能。4X貓表示，他以防曬係數50的防曬乳實測，發現仍能順利辨識；此外，他也以遮住局部臉孔的方式測試，一樣順利解鎖。

另一位果粉唐先生表示，他是從iPhone 5直接升級成iPhone X，不過並沒有太大的適應困難，雖然取消HOME鍵使得部分使用習慣改變，但是適應上並不至於太困難。

對於Face ID的設定與使用流暢度，唐先生也讚譽有加，不過他提到，在設定Face ID時，系統預設眼睛須對著螢幕才能進行辨識﹐造成每次辨識都要將手機拿到眼前，有些不方便；若是取消預設的情境，雖然更加便利，但也有可能在無意間就解鎖。

不過唐先生特別提到，iPhone X透過喇叭傳出的立體聲飽滿，沒有乾癟的感覺，用來聽音樂的體驗很不錯。

4X貓則說，目前除了重新適應沒有HOME鍵的操作方式外，尚未發現不方便的地方，使用一陣子後的感受應該會更準確。他笑說，目前給iPhone X的分數是100分，之後分數將隨著使用體驗逐步往下扣。