從豬肉攤販到社區推手 她照顧近百位老人家

蔡黃阿員〈右2〉跟著黎明技術學院老師黃健乙〈後中〉學高麗菜肉捲，要做給共餐的長輩們吃。（記者葉冠妤攝）

2017-11-03 16:31

〔記者葉冠妤／新北報導〕從豬肉攤販到社區推手，新北市泰山大科社區發展協會理事長蔡黃阿員超給力，關懷照料長輩、推動惜食分享、大玩竹編藝術樣樣來！

原本在市場賣豬肉的蔡黃阿員，因先生蔡基甫接任大科社區發展協會理事長，10年前因緣際會跟著先生「下海」，從此與社區長輩黏在一塊，照顧近百位老人家，不但開設關懷據點，開辦多種課程，還推動惜食分享廚房，利用NG蔬果製作美食讓長輩共餐享用。

個性閒不下來的她，即使年近70歲，仍親力親為逐一到長輩家訪視問安，日前車禍導致右手脫臼，她還是馬不停蹄服務；為讓人口老化的大科社區，留住當地記憶，也帶著大家重拾傳統竹編技藝。

兩年多前蔡基甫往生，蔡黃阿員接任理事長，她說大科年輕人嚴重外移，沒人顧這些老人，辛苦歸辛苦，但「撩落去就對了」，彷彿照顧長輩已成為她生命的一部分，不容推辭與放棄。

新北市社會局長張錦麗表示，大科社區兼具社區照顧關懷據點、銀髮俱樂部、老人共餐等多項功能，現在又成為惜食分享廚房，在社區內協助照顧高齡長輩，讓長輩能在地就養、健康樂活，非常感謝蔡黃阿員理事長的付出，該據點在年底前，也將成為長照2.0的C級巷弄站，更進一步肩負起照顧社區長輩的功能。