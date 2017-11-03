烏日環河路近7公里路平完工 可望減少機車族自摔

烏日環河路６.96公里的路平已完工，將可減少車禍發生（記者蘇金鳳攝）

2017-11-03 16:12

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市烏日環河路為高鐵特定區，可連接中山高王田交流道及74號快速道路，但路面過去一直凹凸不平，而且大貨車流多，相當危險，建設局從去年展開路平專案，全長6.96公里，目前已完工，將可減少機車族自摔「犁田」。

環河路一至五段，從烏日至大里，全長11.2公里，其中烏日段的路面破損最為嚴重，不但路基下陷造成路面損壞，凹凹凸凸，因路面劣化產生鱷魚狀裂，人手孔周圍發生損壞、裂縫等問題，因此常發生車禍，附近住戶都希望市府能整修這條道路。

市長林佳龍今天在建設局長黃玉霖及烏日區長林峰輝陪同下，至環河路五段視察環河路路平成果、市議員吳瓊華、市議員劉淑蘭及多位地方里鄰長均到場了解路平成效。

他表示，他接到一位女性市民的陳情，指親眼看到有一位機車騎士行駛環河路，因自摔被後方來車輾過的慘狀，希望市府能對環河路展開路平，也因此，他請建設局將環河路列人路平專案。

經過兩年的時間，建設局將烏日區路況最糟的環河路進行路平，總經費為8100萬，全長6.96公里，總鋪築面積為17萬4200平方公尺，路基改善達1萬1354平方公尺，孔蓋高度調整138座，無障礙斜坡道30處。

林佳龍表示，環河路已一改過去坑坑洞洞的現象，也是歷史上首次進行全面翻修。

林佳龍強調，市府推動4年500公里路平計畫，目前已完成440公里，可望提早完成，尤其為縮短城鄉差距，其中有7成路平都是在原縣區，而烏日就有30公里長。

建設局長黃玉霖表示，環河路路平是首次全面大翻修，品質比剛蓋好時還要好。

建設局指出，環河路為高鐵特定區銜接烏日、王田及其他區域的重要道路，且貫穿台74縣道，往南可達國道三號、彰化八卦山地區，往北聯通台中市新市鎮。

建設局表示，環河路沿線新市鎮住宅區雛型已現，因未曾進行全面性翻修，以致於道路列化現象明顯，因此市府規劃105及106年度路平專案，分三階段改善。工程範圍由環河路一段起點至長壽路終點，全長約6.69公里，平均路寬25公尺，在今年9月30日順利完工。