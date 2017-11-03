花蓮中區唯一失智照護據點啟用 每月可服務400人次

黎明社區服務中心在原有壽豐鄉志學村的黎明向陽園設立「向陽社區瑞智服務據點」，成為花蓮中區唯一的失智照護服務據點，今天舉行啟用儀式，目前已有12名長者加入。（記者王峻祺攝）

2017-11-03 16:02

［記者王峻祺／花蓮報導］黎明社區服務中心配合衛生福利部長照2.0政策，在原有壽豐鄉志學村的黎明向陽園設立「向陽社區瑞智服務據點」，成為花蓮中區唯一的失智照護服務據點，今天舉行啟用儀式，目前已有12名長者加入，預計未來每月將可服務約400人次，並依失智狀況提供個別化協助。

成立7年的黎明社區服務中心，目前在縣內共有10處服務據點，主要提供失智者及失智障礙者照護協助，迄今累積服務逾9000人次，剛成立的中區「向陽社區瑞智服務據點」，則可針對不同程度的失智者，設計多樣性認知促進課程。

黎明社區服務中心主任倪頌惠說，服務據點主要結合向陽園綠意盎然的自然環境，提供益智休閒教室、桌遊設施、卡拉OK、認知促進體驗等活動，及不定時開設照護課程，週一至週五上半天，除照護失智者外，也為家屬及照顧者進行輔助課程。

花蓮黎明教養院特助柯仁愛說，「向陽社區瑞智服務據點」配合衛福部2.0政策，成立花蓮中區唯一的失智照護服務據點，目前共有12位失智前期長輩固定接受服務，就連藝人羅志祥的外婆也有意透露想報名參加。

黎明機構執行長陽正中說，長者社區服務據點原先多以活動中心、教會空間為主，省去民眾通勤時間，提供預防失智宣導、失智篩檢及協助就醫服務，但長期設立在向陽園的固定據點，則能依照失智者家庭提供個別化協助，發展出完整的「社區個案管理服務」。

花蓮縣衛生局長照辦公室主任黃秀茹說，長者就像「大人囝仔」，需要透過互相遊戲、聊天，激勵彼此間的動腦活動，造就健康身心靈，未來將持續爭取資源，讓巷弄間的長照服務「柑仔店」化，協助隱藏在社區中的失智長者藉由據點活動，達到就醫及防治目的。