東沙島污水多排入海 高市規劃全島納管

海底珊瑚礁美不勝收。（記者蔡清華翻攝）

2017-11-03 15:53

〔記者蔡清華／高雄報導〕全國第一座海洋國家公園東沙島，79年納入高雄市旗津中興里，島上30棟建物、200多人，污水幾乎全排入海中，規劃未來東沙島各建築物污水將收集並採高級處理，回收再利用後供作澆灌或洗車之使用，一併改善島內水源欠缺問題。

東沙環礁矗立在南海，行政區早在79年由高雄市代管，為旗津區的一部分，距離本島有240浬（約444公里），地形完整，包含有礁台、潟湖、沙洲、淺灘、水道及島嶼等特殊自然地形，海域生態系統有如海洋中的熱帶雨林，由繽紛珊瑚群聚建構複雜的海洋棲地，生活在其中有獨特的珊瑚礁魚類、軟體動物、甲殼動物，而大洋中生物鏈最頂端的檸檬鯊更是不時造訪，構成完整的海洋生態系統。

島上約有30棟設施或建築物，常駐人員約200人，各棟建築物的污水處理設施，僅管理站採用高級處理供回收再利用，其餘都是採簡易處理後，即排放滲入土壤中或流入海域，造成環礁生態污染。

營建署與高雄市府水利局多次遠赴東沙島，勘查島內相關建築物及其污水處理設施，研商改善對策。

水利局表示，未來規劃東沙島各建築物污水予以收集，並採高級處理作為回收再利用供澆灌或洗車之使用，一併改善島內水源欠缺問題，經費來源由市府爭取納入前瞻計畫補助。