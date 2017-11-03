南投縣長扮服務生端盤子 為全國餐旅服務競賽宣傳

南投縣長林明溱（右）與南投縣旅館商業同業公會公會理事長林志穎（左）扮演服務生，端著餐盤為全國餐旅服務競賽進行宣傳。（記者張協昇攝）

2017-11-03 15:36

〔記者張協昇／南投報導〕2017年旅館節全國旅館盃餐旅服務競賽，11月21日將在溪頭妖怪村主題飯店舉行，主辦單位南投縣旅館商業同業公會今天在南投縣政府召開記者會，除由專業房務人員示範整床外，也特別安排縣長林明溱與公會理事長林志穎扮演服務生，端著餐盤S型來回競走，為此競賽活動進行宣傳。

為提升全國觀光餐旅業服務品質及強化餐旅相關科系學生競爭力，今年邁入第3屆的全國旅館盃餐旅服務競賽，參賽者分為學生組（高中、大專）與在職組兩大類；比賽項目則分為整床及托盤兩項，已有來自全國各地學生與業界在職人士共40多組、160多人報名參賽。

縣長林明溱致詞時表示，希望透過此競賽活動，讓參賽學生能將理論與實務結合，培養出學生自信心與榮譽感，一旦獲獎對其未來升學與就業也相當有幫助；至於在職人士參賽獲獎，也可彰顯其專業形象及可靠的信譽，藉此帶動提升餐飲人員的服務品質，以便吸引更多旅客到南投及台灣各地觀光。

南投縣旅館商業同業公會理事長林志穎及中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田致詞時也指出，小細節往往是決定服務品質的關鍵，要提升餐旅業服務品質，就要從基層工作人員做起，舉辦此競賽活動主要目的，就是希望參賽者能從從中對小細節進行觀摩、交流，進一步提升餐飲與客房服務競爭力。