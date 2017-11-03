市集加藝文表演 竹市鐵道藝術村辦「晃晃鐵樂町」

晃晃鐵樂町採多元互動式藝術展演，以社造藝術為型式，吸引民眾參與老倉庫空間活化。（記者王駿杰攝）

2017-11-03 14:53

〔記者王駿杰／新竹報導〕原為日治時期戰備倉庫的新竹市鐵道藝術村今年7月成功變身，成結合藝廊、咖啡廳、親子空間、藝術家工作室的「後站藝文走廊」，市政府即日起舉辦「晃晃鐵樂町」社造藝術活動，透過市集、藝文表演讓民眾與藝術「打成一片」。

市長林智堅指出，鐵道藝術村有76年歷史，以檜木橫梁、紅磚牆、屋頂黑瓦為建築特色，他上任後立刻指定為「歷史建築」，改造為4百坪開放式藝文空間，邀請藝術家進駐，並設置藝廊、咖啡廳、親子藝文空間，本次舉辦「晃晃鐵樂町」，將以音樂、肢體、聲光帶領民眾與藝術零距離互動，除有集結全台手作達人的創意市集，還有台南人劇團在新竹的首次劇場演出。

林智堅指出，晃晃鐵樂町採多元互動式藝術展演，活動分成「鐵鐵藝術」、「鐵鐵市集」和「鐵鐵劇場」3大主軸，以社造藝術為型式，吸引民眾參與老倉庫空間活化，活動即日起到12月8日，週末都會有限定市集，民眾可選購限量手作品，並透過音樂、姿體、聲音、光影等元素與大人小孩近距離互動，讓民眾與藝術打成一片。

策展單位智邦藝術基金會表示，本次活動邀請台南人劇團團長李維睦，運用舊木料打造大型裝置「木頭會說話」和「木頭會說話：傳森筒」，民眾可以親手觸摸、傾聽作品，感受木頭的聲響與肌理，展場更佈設空白大型展版，讓孩童盡情發揮藝術創意，共同創作出獨一無二的展場公共藝術。