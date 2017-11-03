濕冷天氣到週末 明清晨下探18度

中央氣象局表示，受東北風影響，北部與東半部明天仍然有局部大雨，北部清晨最低溫將只剩18度，宜花東的最低溫也在19至20度之間，降雨情況要等到週日才會趨緩。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-11-03 14:15

〔記者吳柏緯／台北報導〕濕冷天氣將持續到週末！中央氣象局表示，受東北風影響，北部與東半部明天仍然有局部大雨，北部清晨最低溫將只剩18度，宜花東的最低溫也在19至20度之間，降雨情況要等到週日才會趨緩。

氣象局預報員程川芳指出，由於鋒面通過，因此迎風面的北部與東北部降雨情形將會持續，局部地區則會有大雨發生機率。他表示，受到東北風的影響，今天台灣北部的低溫只有20度，白天高溫也僅25度。而明天氣溫還會再繼續下降，北部清晨大約只剩18度，高溫也只有21度左右。

低溫與大雨的天氣將持續到週六，程川芳說明，週六晚間開始，降雨情況將會趨緩，週日時北部與東半部仍有雨，但不會像這幾天這麼大。除了降雨情形改善，溫度也略有回升，程川芳表示，週日時北部、東半度高溫可達23度，週一東北風減弱，北部高溫可再升至27至28度，各地將轉為穩定晴朗的天氣型態。

受東北風影響，台灣沿海地區也會出現強風與大浪。程川芳說明，今明兩天，除了高雄外海，台灣各地沿海與離島海域都會出現9至11級的強陣風，也可能捲起3到5米的長浪，在海上作業的船隻須特別注意，一般民眾也應避免到海邊甚至從事海上活動。

輕颱丹瑞持續向越南移動，並不會影響台灣，不過程川芳提醒，丹瑞將從今天下午開始影響越南甚至是東南亞多個國家，因此民眾若這幾天有計畫到東南亞旅遊或洽公，應提前確認班機與當地的天氣情況，預作準備以免計畫被打亂。