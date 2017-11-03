東北風持續增強！ 北北基宜花發布大雨特報

2017-11-03 14:03
氣象局下午1時45分對新北市、台北市、基隆市、宜蘭縣及花蓮縣等5縣市發布大雨特報（中央氣象局）
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局表示，受到東北風增強影響，今（3日）基隆北海岸、大台北山區、宜蘭山區及花蓮地區有局部大雨發生的機率，提醒民眾若欲至上述地區進行戶外活動應攜帶雨具，並持續留意相關天氣警報發布狀況。
氣象局下午1時45分對新北市、台北市、基隆市、宜蘭縣及花蓮縣等5縣市發布大雨特報；對全台18縣市維持發布陸上強風特報。
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氣象局下午1時45分對新北市、台北市、基隆市、宜蘭縣及花蓮縣等5縣市發布大雨特報（中央氣象局）
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局表示，受到東北風增強影響，今（3日）基隆北海岸、大台北山區、宜蘭山區及花蓮地區有局部大雨發生的機率，提醒民眾若欲至上述地區進行戶外活動應攜帶雨具，並持續留意相關天氣警報發布狀況。
氣象局下午1時45分對新北市、台北市、基隆市、宜蘭縣及花蓮縣等5縣市發布大雨特報；對全台18縣市維持發布陸上強風特報。