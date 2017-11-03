澎湖南方四島完全禁漁區 展開協作會議討論

澎湖東西吉廊島列入完全禁漁區，引發各方論戰。（記者劉禹慶攝）

2017-11-03 14:03

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕由網路名人「鯊魚哥」吳祖祥在公共政策網路參與平台提案，南方四島國家公園東西吉廊道劃設完全禁漁區，因連署人數超過5000人門檻，因此今日在澎湖縣政府召開政府聯絡人協作會議，並透過網路直播分享給關心的民眾了解。

南方四島設立完全禁漁區議題，第三會議室邀請提案人、利害關係人、政府機關及學術研究單位等進行議題討論，以有公文通知者為主，一度引發不得其門而入的望安鄉4位代表嚴正抗議；另一會場則設在地下室大禮堂，由政務委員唐鳳主持，開放民眾自由入場，湧入大批漁民一度將會場擠得水洩不通，縣長陳光復、議員陳慧玲、呂啟宗都到場關心。

根據提案人鯊魚哥的說法，東西吉廊道僅1200公頃，只占了百分之3劃設完全禁漁區，並可藉由潛水觀光帶動稅收及當地民眾就業機會；但望安鄉長許賢德質疑以摸彩抽獎方式鼓勵連署，如何代表澎湖民意，同時南方四島水電基礎設施都未完善，現行的相關禁漁措施已相當完善，土〈加魚字旁〉魠、黑尾冬都是洄游性魚類，應比照原住民保留傳統漁獵方式。

針對各界的建言，唐鳳表示將彙整提報給行政院，並回覆同步直播網民說法，根據行船紀錄器，南方四島約有95艘漁船，其他舢舨、小船約有13艘，總計有百餘艘，至於澎湖每年土魠產量約6000多噸，但未完全針對南方四島進行研究，至於明年1月份海洋國家風景區管理處將採登島收費，同時也研議加強取締越界中國漁船。