山區學童也擅長游泳 小鐵人賽奪雙冠

嘉義縣山區的瑞峰國小參加全縣小鐵人比賽，獲2個第1名。（瑞峰國小提供）

2017-11-03 13:32

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕誰說山區小朋友游泳能力矮人一截，嘉義縣梅山鄉瑞峰國小靠著計畫性泳訓，這次參加嘉義縣小鐵人比賽，獲6年級男童乙組第1、2名與5年級男童乙組第1名，而且成績遙遙領先，毫無僥倖。

瑞峰國小校長謝世達指出，山區小朋友平常在高低起伏蜿蜒的山徑練跑，長跑能力是其長處，但因山區溪流潛在諸多暗流，連戲水都危機四伏，何況是訓練游泳，但到平地練習，因舟車勞頓，效果也大多折扣。

為了精進的小朋友游泳能力，這幾年瑞峰改採集訓方式，尋找免費住宿處，再利用暑假帶小朋友下山密集泳訓一個星期，結果收到很好的效果，這次全縣比賽8人上場勇奪兩冠兩亞，傲人成績令平地學校刮目相看。

謝世達強調，以往受限於資源有限，家長經濟能力也不一，往往一學期只能下山一、兩次蜻蜓點水般練習半天，但回去沒有多久就又忘光，下次還得從頭再來，因而積極向上級爭取訓練經費，終於可以利用暑假辦理一個星期的泳訓，在有計畫的訓練下，小朋友成績突飛猛進。

瑞峰在這次全縣小鐵人比賽，林耀霆以7分23秒99成績贏得6年級男童乙組第1名，同學葉坤昇7分24秒63居次，兩人實力伯仲間；葉家任在5年級男童乙組以7分06秒9勇冠三軍，領先第2名達15秒。

謝世達說，葉家任運動細胞發達，好好栽培，有機會在中長距離賽跑與游泳闖出一片天。