宣導113專線 新竹副市長呼籲當「雞婆」

2017-11-03 13:08

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣市各界宣導113婦幼保護專線活動，上午在巨城購物中心廣場熱鬧舉行，共有來自新竹縣市數百人參加，新竹市副市長沈慧虹呼籲大家多多利用113婦幼專線，做個「雞婆」的熱心市民，關懷周遭的人事物，就可以終止家庭暴力，讓社會更祥和。

長期關懷婦幼權益與安全的國際蘭馨交流協會新竹市會長林瑞珠表示，為了讓各界更能善用婦幼保護資源，協會特別選在11月3日，提醒大家多使用113婦幼專線來照顧婦女與兒童的安全，新竹縣、市政府也以行動表示力挺的立場，包括社會處、警察局均出動多名人力、志工到場協助，充分達到宣導效果。

沈慧虹指出，他首先要感謝來自新竹縣、市「人美心更美」的蘭馨協會姊妹們，不分地域攜手發起這個深具意義的活動，讓愛沒有界線與障礙，防止暴力更是如此！

沈慧虹說，每個人都經歷幼童的成長過程，因此，身為大人的責任，就是讓孩子們免於恐懼，而且，婦女無論在職場或者是為愛嫁入另一個家庭，大家都必須理性以禮相待，好好愛惜，然而如果有暴力發生，市府有超強的服務團隊，有一群社工還有警察，可隨時為受暴者找到庇護所，隨時啟動保護程序。

她也提醒在場的數百名小朋友們，大家一起來做「雞婆」的熱心人，如果朋友受到不明原因的傷，卻又不肯講，如果同學為了家裡的事情常常鬱悶不樂，記得馬上告訴老師，甚至打電話給113，讓專業的婦幼保護團隊帶領受暴者走出陰暗，迎向光明！