超療癒！可愛麻吉貓現身花彩節中壢主場賣萌

可愛麻吉貓現身花彩節中壢主場賣萌。（記者李容萍攝）

2017-11-03 13:05

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園花彩節中壢主場活動4日即將登場，中壢主場以童話為主題，花田間處處充滿驚奇，除了繽紛的花海，歡樂的旋轉木馬、古早味焢窯，洋溢客家味的裝置藝術和知名設計師的創意裝置，超療癒的「麻吉貓」也來遊逛花田，吸引遊客搶拍照、打卡。

中壢區長林香美表示，中壢花田展區位置在文德路、文興路上農田，規劃出萬壽菊、波斯菊、百日草、向日葵等花卉，展出的創意裝置藝術，有楊尊智設計「好客牛汶水」座椅非常吸睛，「熊爸創意再生休惜站」呈現童趣故事的卡通人物，日本藝術家永田紗戀設計的「蝴蝶飛舞」，將花田點綴的更五彩繽紛。

林香美說，中壢場區還也邀請LINE貼圖明星麻吉貓擔任活動宣傳大使，透過擁有10幾萬粉絲的麻吉貓邀請親子前來賞花遊玩，高約10公尺的麻吉貓充氣偶，佇立花田迎賓。

此外，4日至12日活動期間上網搜尋「桃園市花彩節-中壢場」粉絲專頁，按讚分享可以抽電動機車或沖繩來回機票，也可以前往現場體驗與主題框拍照上傳抽獎活動，另有網路攝影比賽、麻吉貓繪圖比賽，現場假日憑什麼摺頁集章可獲限量麻吉貓帆布袋、打卡送小盆栽、花形點心等好康FUN送。