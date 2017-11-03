嘉縣果園缺工 41K招農業師傅

行政院農委會副主委李退之（前排中）今天與中埔鄉農會總幹事李碧雲（前排右4）、梅山鄉農會總幹事黃世裕（前排右2）、竹崎地區農會總幹事等林孟怡（前排右1）等人，宣布招募「農業師傅」。（記者曾迺強攝）

2017-11-03 12:53

〔記者曾迺強／嘉義報導〕行政院農業委員會將在嘉義縣招募30名「農業師傅」，由中埔鄉農會統籌規劃，籌組以果樹作物為主的「農業專業技術團（中埔團）」，每人月薪上看4萬1千元，即日起報名，明年元旦上工，以解決缺工問題。

本月1日履新的行政院農委會副主委李退之今天與中埔鄉農會總幹事李碧雲等人，在中埔農會宣布招募「農業師傅」，在中埔、梅山、竹崎、番路4鄉的果園，從事採收、嫁接、剪枝、疏花、疏果、套袋等農務工作。

「農業師傅」薪資由工資、就業獎勵、務農基金、交通津貼等組成，每人每月薪資達4萬1千元，報名日期至11月17日，詳洽中埔鄉農會推廣部05-2532201轉705。

李退之說，行政院農委會今年至9月推動成立11團農業技術團、15團農業耕新團、6團外役監團。農業技術團參與成員325名、農業耕新團310名、外役監團57名，總計692名，團員平均月薪4萬7684元，11月新增的嘉義縣中埔團、屏東縣恆春團，總計再召募50名人力投入農事服務。