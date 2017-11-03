I Phone X首發 彰化神秘買家150萬買42支

員榮醫療體系總院長買I Phone X送醫師。（記者顏宏駿攝）

2017-11-03 12:42

〔記者顏宏駿／彰化報導〕I Phone X今天首發！員林市員榮醫療體系總院長張克士成為「神秘買家」，他透過員工花150多萬元，買了42支，今天先拿到16支，他說，醫師的工作相當辛苦，經常要ON Call，透過高科技產品，可以減輕醫師的心理負擔，而醫者父母心，其工作就是「愛」與感恩、「奉」獻無私，「愛奉」的諧音，就是I PHONE，他買「愛奉10」作為11月12日醫師節的禮物最恰當。

張克士說，早在台灣列為I PHONE X全球首發名單時，他們就發動員工向中彰雲投等地的中華電信及其它電信公司預約購買，依醫師的需要，斥資150多萬購買42支，顏色或記憶體看醫師需要。

今天從中華電信彰化營業處拿到13支，雲林營業處拿到3支，優先送給急重症的醫師。

每一位拿到I PHONE X的醫師都「受寵若驚」，大家跟總院長開玩說「感恩總院長，讚歎總院長」，張克士說，現在從事醫療工作，壓力相當大，有時一個危急或意外，醫師因其專業，就要被召回來開刀或評估，如果能透過高科技產品，掌握醫院或病人的動態，醫師能好好休息，員榮也會結合雲端醫療資源，為病人提供最好的服務。